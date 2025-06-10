Зеленський ввів нові санкції проти РФ: у списку "Артек" і "Рух перших"

Санкції введено проти організацій, які займаються перевихованням українських дітей.

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Зеленський ввів нові санкції проти РФ / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, ОПУ

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Обмеження вводяться на 50 років

Санкції ще введено проти близько 50 фізичних осіб

Президент України Володимир Зеленський запровадив нові обмежувальні заходи проти юридичних і фізичних осіб Російської Федерації. Про це йдеться в указі глави держави №395/2025 від 10 червня.

Зокрема, президент увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про санкції на основі пропозицій від Служби безпеки України. Санкції запроваджено проти організацій, які займаються перевихованням українських дітей з метою нав'язування російської пропаганди та мілітаристської ідеології проти України.

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У списку юридичних осіб зазначено, що спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи запроваджено щодо "Федерального державного бюджетного навчального закладу "Міжнародний дитячий центр "Артек". Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, а також інші заходи. Обмеження вводяться на 50 років.

Також під обмежувальні заходи потрапили:

"Загальноросійський суспільно-державний рух дітей та молоді "Рух перших",

"Регіональне відділення Загальноросійського суспільно-державного руху дітей та молоді "Рух перших" Херсонської області",

"Автономна некомерційна організація "Центр гуманітарних і культурних ініціатив "Світанок",

"Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої освіти "Мелітопольський державний університет",

"Загальноросійська суспільно-державна просвітницька організація "Російське товариство "Знання",

"Регіональне відділення Загальноросійської громадсько-державної організації "Добровільне товариство сприяння армії, авіації і флоту Росії міста Севастополя",

"Всеросійська громадська організація морських піхотинців "Тайфун" та інші.

Крім того, санкції введено проти близько 50 фізичних осіб.

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Санкції проти Росії - останні новини

Як повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп заявив, що застосує додаткові санкції проти Росії "за необхідності", оскільки війна Кремля з Україною продовжує затягуватися.

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог говорив, що проєкт нових санкцій проти Росії вже підготовлено. Конгрес США і Білий дім готові до затвердження документа.

Водночас американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив про намір домогтися запровадження нових санкцій проти Російської Федерації до початку саміту Великої сімки, який відбудеться 15-17 червня в Канаді.

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