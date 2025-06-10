"На 100 відсотків": ексучасниця дуету Пара Нормальних розкрила таємницю особистого життя

Анна Добриднєва поділилася душевними переживаннями.

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Анна Добриднєва особисте життя - співачка розповіла про нове кохання / колаж: Главред, фото: instagram.com/anna_dobrydneva

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Що Анна Добриднєва розповіла про нові стосунки

Які емоції живуть у серці артистки

Українська співачка Анна Добриднєва рідко коментує своє особисте життя - після стосунків із партнером-тираном вона воліє бути обережною. До того ж зараз артистці не до інтерв'ю - більшу частину свого часу вона присвячує благодійним концертам для наших захисників.

Однак для 1plus1 Добриднєва все ж зробила виняток. У сюжеті, який з'явився в рамках шоу ЖВЛ Представляє, Анна розповіла, що зараз у неї на серці.

Співачка не стала заперечувати, що в неї є бойфренд (ймовірні нові стосунки вона назвала "секретом" і коментувати відмовилася), однак у своїх почуттях остаточно зірка не впевнена.

"Якщо я щось роблю, то роблю на 100 відсотків. Я не можу, наприклад, відкритися людині на 10 відсотків. Якщо я справді відчую, що в моєму серці живе справжнє кохання, про яке я співаю і пишу пісню, я розповім. Зараз мені нема чим поділитися. Я зайнята іншим", - каже Анна Добриднєва.

Анна Добриднєва особисте життя - співачка розповіла про нове кохання / Скріншот ЖВЛ Представляє

Дивіться повний коментар Анни Добриднєвої для ЖВЛ представляє:

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Хто така Анна Добриднєва? Анна Добриднєва - українська співачка, авторка пісень, телеведуча, екссолістка гурту Пара Нормальних. З 2014 року активно працює над сольним проєктом "Анна Добриднєва", повідомляє Вікіпедія.

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