"На 100 відсотків": ексучасниця дуету Пара Нормальних розкрила таємницю особистого життя

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Українська співачка Анна Добриднєва рідко коментує своє особисте життя - після стосунків із партнером-тираном вона воліє бути обережною. До того ж зараз артистці не до інтерв'ю - більшу частину свого часу вона присвячує благодійним концертам для наших захисників.
Однак для 1plus1 Добриднєва все ж зробила виняток. У сюжеті, який з'явився в рамках шоу ЖВЛ Представляє, Анна розповіла, що зараз у неї на серці.
Співачка не стала заперечувати, що в неї є бойфренд (ймовірні нові стосунки вона назвала "секретом" і коментувати відмовилася), однак у своїх почуттях остаточно зірка не впевнена.
"Якщо я щось роблю, то роблю на 100 відсотків. Я не можу, наприклад, відкритися людині на 10 відсотків. Якщо я справді відчую, що в моєму серці живе справжнє кохання, про яке я співаю і пишу пісню, я розповім. Зараз мені нема чим поділитися. Я зайнята іншим", - каже Анна Добриднєва.
Дивіться повний коментар Анни Добриднєвої для ЖВЛ представляє:
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Хто така Анна Добриднєва?
Анна Добриднєва - українська співачка, авторка пісень, телеведуча, екссолістка гурту Пара Нормальних. З 2014 року активно працює над сольним проєктом "Анна Добриднєва", повідомляє Вікіпедія.
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