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Дітки виросли: старша донька Бреда Пітта й Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини

Анна Підгорна
11 червня 2025, 01:55
66
Схоже, Пітт і Джолі скоро стануть тестем і тещею.
Анджеліна Джолі, Захара Джолі-Пітт
Захара Джолі-Пітт натякнула на заручини - деталі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

  • Захару "спіймали" на побаченні з молодим актором
  • На безіменному пальці дівчини розгледіли дорогоцінну каблучку

Захара Джолі-Пітт - старша з доньок акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Її удочерили з дитячого будинку в Аддіс-Абебі, Ефіопія, коли дівчинці було лише півроку.

Зараз Захарі 20 років, вона студентка Коледжу Спелман, що розташований в Атланті. До Лос-Анджелеса дівчина прибула, ймовірно, на літні канікули, і тут же стала зіркою таблоїдів.

відео дня

Як повідомляє видання Page Six, Захару зняли папараці, коли вона виходила з ресторану Craig's в Голлівуді разом зі студентом і актором на ім'я Елайджа Купер. Пара виглядала дуже щасливою, разом сіла в машину, за кермом якої був Купер, і поїхала в невідомому напрямку.

На безіменному пальці лівої руки Захари красувалася велика каблучка з дорогоцінним камінням, схожа на обручку. Заручини доньки поки не коментують ні Анджеліна Джолі, ні Бред Пітт, ні їхні представники.

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Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, який вигляд має непублічна і наймолодша дочка Уми Турман. Старші діти акторки від Ітана Гоука стали акторами, як і батьки, але Луна поки залишається для фанатів Турман загадкою.

Також кубино-іспанська акторка Ана де Армас уперше заговорила про стосунки з Томом Крузом, які їй приписують з лютого 2025 року. Між акторами 25-річна різниця у віці.

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Хто така Анджеліна Джолі

Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН.

За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Хто такий Бред Пітт?

Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

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