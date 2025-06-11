Дітки виросли: старша донька Бреда Пітта й Анджеліни Джолі спровокувала чутки про заручини

Схоже, Пітт і Джолі скоро стануть тестем і тещею.

https://glavred.net/starnews/detki-vyrosli-starshaya-doch-breda-pitta-i-andzheliny-dzholi-sprovocirovala-sluhi-o-pomolvke-10672415.html Посилання скопійоване

Захара Джолі-Пітт натякнула на заручини - деталі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Стисло:

Захару "спіймали" на побаченні з молодим актором

На безіменному пальці дівчини розгледіли дорогоцінну каблучку

Захара Джолі-Пітт - старша з доньок акторів Анджеліни Джолі та Бреда Пітта. Її удочерили з дитячого будинку в Аддіс-Абебі, Ефіопія, коли дівчинці було лише півроку.

Зараз Захарі 20 років, вона студентка Коледжу Спелман, що розташований в Атланті. До Лос-Анджелеса дівчина прибула, ймовірно, на літні канікули, і тут же стала зіркою таблоїдів.

відео дня

Як повідомляє видання Page Six, Захару зняли папараці, коли вона виходила з ресторану Craig's в Голлівуді разом зі студентом і актором на ім'я Елайджа Купер. Пара виглядала дуже щасливою, разом сіла в машину, за кермом якої був Купер, і поїхала в невідомому напрямку.

На безіменному пальці лівої руки Захари красувалася велика каблучка з дорогоцінним камінням, схожа на обручку. Заручини доньки поки не коментують ні Анджеліна Джолі, ні Бред Пітт, ні їхні представники.

20-річна донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта, Захара, розпалює чутки про заручини діамантовим перснем у ніч побачення https://t.co/WO00tCwLWOpic.twitter.com/VxlpgZQa7C - Page Six (@PageSix) June 10, 2025

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, який вигляд має непублічна і наймолодша дочка Уми Турман. Старші діти акторки від Ітана Гоука стали акторами, як і батьки, але Луна поки залишається для фанатів Турман загадкою.

Також кубино-іспанська акторка Ана де Армас уперше заговорила про стосунки з Томом Крузом, які їй приписують з лютого 2025 року. Між акторами 25-річна різниця у віці.

Читайте також:

Хто така Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська акторка кіно, телебачення й озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, акторка є володаркою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша акторка в історії, яка три роки поспіль виграла нагороду) і двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

Хто такий Бред Пітт? Вільям Бредлі Пітт - американський актор і кінопродюсер. Лауреат двох премій "Золотий глобус", двох премій Американської Гільдії кіноакторів і двох нагород Британської кіноакадемії. Володар премії "Оскар" як один із продюсерів фільму "12 років рабства" - переможця в категорії "Найкращий фільм" на церемонії 2014 року - і за найкращу чоловічу роль другого плану в картині "Одного разу в Голлівуді" (2020), повідомляє "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред