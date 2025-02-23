Олег Винник вийшов на зв'язок після скандалу з піснями російською мовою

Винник записав звернення у зв'язку з концертами, що відбулися в Празі.

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Олег Винник новини - Олег Винник звернувся до фанатів після концерту в Празі / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скріншот TikTok

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Олега Винника захейтили в Мережі за виконання пісень російською мовою на його перших за час війни концертах

Артист записав звернення на тлі скандалу

Український співак Олег Винник, який після початку повномасштабної війни в Україні таємно залишив країну і ховався від громадськості, 14 і 15 лютого дав свої перші два концерти за три з гаком роки. Вони відбулися в Празі.

Під час виступу Винник виконав кілька пісень російською мовою, хоча раніше публічно заявляв про свою категоричну відмову від них. У Мережі через це розгорівся скандал.

відео дня

Який, утім, Олег Винник вирішив просто проігнорувати. За тиждень після концертів він записав відеозвернення до шанувальників, у якому подякував публіці й організаторам, але жодним словом не згадав про російські пісні під час виступу та хейт у свій бік у зв'язку з їхнім виконанням.

"Привіт, мої любі! Ось нарешті ми наживо зустрілися на концертах в Празі. Я дякую вам, мої люди, що приїхали з різних куточків світу, що привезли з собою любов. За неймовірну магічну атмосферу. За незабутні спогади. Всіх обіймаю і цілую. До нових пісенних зустрічей. Щастя нам та миру", - повідомив він в опублікованому в TikTok ролику.

Олег Винник новини - Олег Винник звернувся до фанатів після концерту в Празі / скріншот TikTok

Відео отримало безліч захоплених відгуків від шанувальників співака, але зібрало також і чимало хейту: Виннику продовжують робити зауваження з приводу його виїзду з країни під час війни, а також включення в активний репертуар пісень російською мовою.

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Хто такий Олег Винник? Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар'єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв'язок з шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв'ю, в якому зізнався, що таке рішення було продиктовано неназваною хворобою.

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