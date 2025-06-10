'Не на часі': економіст сказав, по кому вдарить ліміт у 100 тис. грн на перекази

Рішення про обмеження немає сенсу зараз, оскільки немає проблеми відтоку грошей з України, яка б вимагала таких заходів, вважає Новак.

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Економіст розкритикував ліміт на перекази 100 тис. грн / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Ключові тези Новака:

Для обмеження карткових переказів до 100 тис. грн немає економічних та фінансових причин

Сума в 100 тисяч гривень надто мала для підприємців

Для пенсіонерів ця сума може бути достатньою

Обмеження карткових переказів до 100 тисяч гривень – невчасне і недоцільне рішення. Запропонований ліміт є надто низьким, особливо для підприємців, які здійснюють значно більші обсяги транзакцій. Про це під час чату на Главреді розповів голова Комітету економістів України Андрій Новак.

За його словами, для пенсіонерів ця сума є достатньою, з огляду на рівень їхніх доходів.

"Я вважаю, що ці обмеження не на часі, тому що в нас зараз немає такої проблеми як відтік грошей з України, коли потрібно було б щось обмежувати", - зазначив Новак.

Експерт підкреслив, що натомість в Україні масово відбувається діджиталізація і дедалі більше фінансових операцій стають прозорими для банківської системи та податкових органів. Тому, на його думку, у запровадженні обмежень місячного обороту між картками до 100 тисяч гривень нема сенсу.

Окремо економіст наголосив на вразливості переселенців, які часто залежать від грошової допомоги родичів, волонтерів або благодійників. У випадках, коли люди втратили житло або зазнали поранень внаслідок обстрілів, 100 тисяч гривень на місяць може бути абсолютно недостатньо для покриття витрат на лікування чи відбудову.

"Тому я вважаю, що цей крок був невчасним, і для нього не було суттєвих економічних та фінансових причин", - додав Новак.

Дивіться відео, в якому економіст Андрій Новак розповів, скільки зможе воювати Росія, що буде з цінами на продукти, комуналкою та курсом гривні в Україні:

Ліміт на переказ коштів - новини за темою

Як повідомляв Главред, з червня 2025 року в Україні зменшують ліміт на грошові перекази між фізособами з 150 до 100 тисяч гривень. Обмеження стосується переказів між громадянами — за карткою, телефоном або IBAN, але не зачіпає оплату товарів, послуг, комунальні платежі, зняття готівки, операції між власними рахунками та інвестиції.

В Україні можуть скасувати ліміти на карткові перекази, але лише за умови, що банки зможуть самостійно виявляти ризикових клієнтів, заявив заступник виконавчого директора НАБУ Дмитро Глінський. Наразі пом’якшення лімітів не обговорюється.

Крім цього, ПриватБанк, Ощадбанк, Райффайзен, Універсал та асоціації НАБУ й АУБ підписали Меморандум для прозорості ринку платіжних послуг. Голова НБУ Андрій Пишний пояснив, що для клієнтів із підтвердженими доходами нічого не зміниться. Обмеження стосуються лише близько 1% клієнтів без документів, яких банки вважають учасниками "дроп"-схем.

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Хто такий Андрій Новак Український економіст, учений, громадський діяч; автор книги "Як підняти українську економіку". Кандидат економічних наук. У 2009 році Андрій Новак був обраний головою оргкомітету економічного форуму українського світу. Того ж року стартував ініційований ним проект Альтернативного Кабінету міністрів України. У 2010 році став головою Комітету економістів України. У 2011 році був обраний проректором Європейського університету. 29 квітня 2012 на V черговому з'їзді Української партії Андрій Новак був обраний головою Української партії. У квітні 2013 року було оголошено про припинення його членства в цій партії. 6 лютого 2019 року офіційно став кандидатом на виборах президента України.

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