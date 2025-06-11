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"Хтось дуже ненавидить його": дружина Лесика підтвердила отруєння музиканта

Анна Підгорна
11 червня 2025, 00:11
84
Ірина Турко висловила свої припущення про винуватця.
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Лесик Турко
Лесик Турко отруєння - дружина Лесика розповіла про розслідування / колаж: Главред, фото: facebook.com/lesyksam

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Український музикант, автор проєкту ЛесикСам і колишній учасник гурту Dzidzio Лесик (Олег) Турко в грудні 2024 року переніс зупинку серця. Через півроку, у червні 2025-го, стало відомо, що в артиста розвинувся стеноз аортального клапана. Спершу ці події пов'язували з іншою операцією на серці, яку йому зробили в травні 2024-го.

Однак близькі Турка стверджують: перша операція була проведена бездоганно, Лесик швидко відновлювався, а зупинка серця і стеноз - результат отруєння музиканта. Це підтвердила його дружина, Ірина Турко, у бесіді зі Славою Дьоміним.

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Вона повідомила, що в організмі чоловіка було виявлено токсичні речовини. Ірина зверталася в поліцію із заявою про замах на життя Лесика, проте справу швидко закрили.

"Нам сказали, що в організмі виявили токсичні речовини, кардіальної причини зупинки кровообігу немає. Тобто немає тромбів, обривів, крововиливів ані в голові, ані в серці. Ми звернулися до поліції спочатку неофіційно, бо ми ще не знали, про що йдеться і чи ніхто нічого не сплутав, поки не дізналися, що кількість тих речовин була несумісна та згубна. Коли ми звернулися з офіційною заявою, то нам почали передавати, що недостатня доказова база. Я писала заяву, що підозрюю замах на життя. З адвокатом писала, що суїцидальних настроїв не було. Вони мені відмовили. Ми подали в суд на бездіяльність поліції, але суддя теж відмовив. Справу закрили", - розповіла Турко.

Слава Дьомін, Ірина Турко
Лесик Турко отруєння - дружина Лесика розповіла про розслідування / Скриншот YouTube

Мотив отруєння та особа ймовірного злочинця залишаються невідомими. Дружина Лесика припускає, що це міг бути злочин на ґрунті ненависті: "У мене є лише одна думка, що це особистісно. Не за статки, не за конкуренцію. Це щось дуже особистісне, якась особистісна ненависть до Лесика. Хтось дуже ненавидить його".

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Хто такий Лесик?

Лесик - український співак і музикант, ексучасник і співзасновник гурту DZIDZIO, засновник гуртів Форте і DZIDZ'off. У березні 2016 року покинув гурт DZIDZIO. 3 червня 2016-го дав прес-конференцію з приводу свого виходу з проєкту. Після цього почав сольну кар'єру.

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