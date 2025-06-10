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"Приймуть без позиції Трампа": коли закон про санкції для РФ представлять в Сенаті

Юрій Берендій
10 червня 2025, 21:51
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Посилення санкцій США проти Росії може змусити Кремль перейти до реальних переговорів про мир, зазначив Власюк.
'Приймуть без позиції Трампа': коли закон про санкції для РФ представлять в Сенаті
Відомо, коли законопроєкт про санкції проти РФ внесуть до Сенату / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

  • Законопроєкт про посилення санкцій проти РФ можуть внести до Сенату США вже цього тижня
  • Законопроєкт може бути прийнятий без врахування позиції Трампа

Після візиту української делегації до США в Сенаті зросла підтримка ініціативи сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії. Як повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону, документ можуть внести на розгляд уже наступного тижня.

Він зазначив, що хоча навколо цього питання може бути багато політичного шуму, в підсумку все зводиться до конкретних дій. І однією з таких дій є саме законопроєкт Ліндсі Грема, який кожен може побачити як реальний крок до посилення санкцій.

відео дня

"Нам здається, що після візиту української делегації до США, шанси на прийняття законопроєкту доволі суттєві. Цікавий момент в тому, що цей законопроєкт буде прийнятий незалежно від позиції Трампа в тому вигляді і в тій конфігурації підтримки в Сенаті, яка є зараз. Побачимо", - розповів Власюк.

Уповноважений президента підкреслив, що законопроєкт можуть внести на розгляд Сенату США вже цього тижня.

Як зазначив Владислав Власюк, у разі ухвалення це буде свідченням чіткої позиції американського істеблішменту щодо необхідності посилення санкцій проти Росії.

Він також зауважив, що документ містить багато положень, які узгоджуються з санкційною політикою інших держав, зокрема у сфері тиску на нафтогазовий сектор РФ.

За словами Власюка, лідери багатьох країн докладають значних зусиль, щоб стимулювати Сполучені Штати до узгодженого посилення санкцій, що могло б змусити Росію перейти до реальних мирних переговорів.

'Приймуть без позиції Трампа': коли закон про санкції для РФ представлять в Сенаті
Політична система США / Інфографіка: Главред

Санкції проти Росії - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що в європейських країнах і серед багатьох інших союзників України зберігається політична рішучість продовжувати тиск на Росію шляхом жорстких санкцій.

У той же час президент Литви Гітанас Науседа висловив невдоволення діями канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який не дотримався обіцянки щодо введення додаткових обмежень проти Росії.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме жодних санкцій ЄС проти Росії, якщо вони суперечитимуть національним інтересам його країни.

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Хто такий Ліндсі Грем?

Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник.

3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря.

Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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