'Приймуть без позиції Трампа': коли закон про санкції для РФ представлять в Сенаті

Посилення санкцій США проти Росії може змусити Кремль перейти до реальних переговорів про мир, зазначив Власюк.

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Відомо, коли законопроєкт про санкції проти РФ внесуть до Сенату / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Офіс президента України

Про що йдеться у матеріалі:

Законопроєкт про посилення санкцій проти РФ можуть внести до Сенату США вже цього тижня

Законопроєкт може бути прийнятий без врахування позиції Трампа

Після візиту української делегації до США в Сенаті зросла підтримка ініціативи сенатора Ліндсі Грема щодо посилення санкцій проти Росії. Як повідомив уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк в ефірі телемарафону, документ можуть внести на розгляд уже наступного тижня.

Він зазначив, що хоча навколо цього питання може бути багато політичного шуму, в підсумку все зводиться до конкретних дій. І однією з таких дій є саме законопроєкт Ліндсі Грема, який кожен може побачити як реальний крок до посилення санкцій.

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"Нам здається, що після візиту української делегації до США, шанси на прийняття законопроєкту доволі суттєві. Цікавий момент в тому, що цей законопроєкт буде прийнятий незалежно від позиції Трампа в тому вигляді і в тій конфігурації підтримки в Сенаті, яка є зараз. Побачимо", - розповів Власюк.

Уповноважений президента підкреслив, що законопроєкт можуть внести на розгляд Сенату США вже цього тижня.

Як зазначив Владислав Власюк, у разі ухвалення це буде свідченням чіткої позиції американського істеблішменту щодо необхідності посилення санкцій проти Росії.

Він також зауважив, що документ містить багато положень, які узгоджуються з санкційною політикою інших держав, зокрема у сфері тиску на нафтогазовий сектор РФ.

За словами Власюка, лідери багатьох країн докладають значних зусиль, щоб стимулювати Сполучені Штати до узгодженого посилення санкцій, що могло б змусити Росію перейти до реальних мирних переговорів.

Політична система США / Інфографіка: Главред

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, голова Комітету економістів України Андрій Новак зазначив, що в європейських країнах і серед багатьох інших союзників України зберігається політична рішучість продовжувати тиск на Росію шляхом жорстких санкцій.

У той же час президент Литви Гітанас Науседа висловив невдоволення діями канцлера Німеччини Фрідріха Мерца, який не дотримався обіцянки щодо введення додаткових обмежень проти Росії.

Водночас прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що Братислава не підтримуватиме жодних санкцій ЄС проти Росії, якщо вони суперечитимуть національним інтересам його країни.

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Хто такий Ліндсі Грем? Ліндсі Олін Грем (англ. Lindsey Olin Graham; нар. 9 липня 1955, Сентрал, Південна Кароліна) — американський політик-республіканець. Полковник. 3 березня 2022 у прямому ефірі телеканалу Fox News Ліндсі Грем закликав російських військових ліквідувати президента РФ Володимира Путіна. Окремо у своєму Твіттері він висловив надію, що в російській армії є "більш успішний полковник Штауффенберг" або змовник Брут, який вбив римського узурпатора Цезаря. Коментарі Грема викликали обурення політиків лівого спрямування. Його розкритикували конгресмени-демократи, які заявили, що "заклик до вбивства глави держави немислимий", пише Вікіпедія.

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