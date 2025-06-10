В окупованому Бердянську зникли офіцери мотострілецького полку армії РФ – партизани

Коротко:
- В окупованому Бердянську зникли офіцери мотострілецького полку армії Росії
- Вони прямували на море, але так і не доїхали
- Партизани зазначають, що російські офіцери могли просто втекти, щоб на йти на війну
В окупованому Бердянську зникли офіцери мотострілецького полку армії країни-агресорки Росії.
Кількох офіцерів і сержантів із 70-го мотострілецького полку збройних сил РФ, які зникли безвісти, зараз шукають. Про це повідомили кримські партизани.
Зазначається, що російські військові прямували на море, але так і не доїхали.
Згідно з даними партизанів, дехто з цих "зниклих" російські окупантів міг просто втекти, щоб уникнути участі в бойових діях.
Також вони припускають, що таким чином могли спрацювати партизани, які могли "прибрати" російських загарбників.
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Що таке Бердянськ?
Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".
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