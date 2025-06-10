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В окупованому Бердянську зникли офіцери мотострілецького полку армії РФ – партизани

Альона Вороніна
10 червня 2025, 17:38
600
Російські військові прямували на море, але так і не доїхали. Зараз їх розшукують.
Карта Бердянска, армия рф
В окупованому Бердянську зникли офіцери мотострілецького полку армії РФ/ колаж: Главред, фото: Вікімедіа, скрін з DeepState

Коротко:

  • В окупованому Бердянську зникли офіцери мотострілецького полку армії Росії
  • Вони прямували на море, але так і не доїхали
  • Партизани зазначають, що російські офіцери могли просто втекти, щоб на йти на війну

В окупованому Бердянську зникли офіцери мотострілецького полку армії країни-агресорки Росії.

Кількох офіцерів і сержантів із 70-го мотострілецького полку збройних сил РФ, які зникли безвісти, зараз шукають. Про це повідомили кримські партизани.

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Зазначається, що російські військові прямували на море, але так і не доїхали.

Згідно з даними партизанів, дехто з цих "зниклих" російські окупантів міг просто втекти, щоб уникнути участі в бойових діях.

Також вони припускають, що таким чином могли спрацювати партизани, які могли "прибрати" російських загарбників.

Ситуація на фронті в Україні – останні новини

Раніше Главред розповідав про тривожний прогноз британського генерала про наступ РФ і ризик оточення Сум. Російські сили можуть захоплювати окремі населені пункти і ділянки території, вважає Чіп Чепмен.

Також раніше повідомлялося про загострення на Дніпропетровщині – військовий розповів про реальний стан на фронті. Російські війська продовжують наступати на Дніпропетровщину, використовуючи чисельну перевагу у живій силі.

Нагадаємо, росіяни просунулися у двох областях України – у DeepState назвали напрямки. Ворог зумів просунутися в Сумському районі Сумської області та в Пологівському районі Запорізької області.

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Що таке Бердянськ?

Бердянськ - місто на півдні Запорізької області України, адміністративний центр Бердянського району та Бердянської міської громади, великий торговельний порт і популярний морський, кліматичний і грязьовий курорт. З 28 лютого 2022 року перебуває під російською окупацією, повідомляє "Вікіпедія".

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