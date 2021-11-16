НеАнгельський скандал: колишні учасниці групи НеАнгели зчепилися через шматок торта

Група НеАнгели розпалася навесні 2021 року / instagram.com/babaslavka

Український група НеАнгели розпалася навесні 2021 року після 15 років існування. З тих пір виконавиці Слава Камінська і Вікторія Смеюха почали сольні кар'єри, і ні-ні, та зачіпають одна одну в соціальних мережах.

Розлучилися НеАнгели мирно, мотивувавши розпад тим, що співачкам в якийсь момент просто стало тісно разом. Дівчатка-то дорослі.

Очевидно, такий миловидний привід не влаштовує Вікторію Смеюху. "Чорненька з НеАнгелів" запостила ряд фотографій, на яких вона з апетитом поїдає торт із зображенням Слави Камінської.

Фото Сміюха супроводила уїдливим підписом: "Виявляється, слава не така вже й гірка, як мені здавалося 15 років, вона – нудотно-солодка. ... Так, навіть якщо хтось поки не в силах відпустити цю історію. Навіть якщо у когось поки не настільки насичене професійне життя, щоб перестати чіплятися за минуле і виїжджати за рахунок інших".

Також співачка зробила репост сторіс в якій її сестра звинувачує Камінську в багаторічному булінгу і аб'юзі. Виходить, не так гладко і просто розпалися НеАнгели, як спочатку хотів представити їх продюсер Юрій Нікітін.

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Віктоорія Смеюха овинила Камінську в зайвій нудотності і аб'юзі / Колаж - instagram.com/vikanablack

Слава Камінська після подібних претензій Смеюхи змовчати не змогла. Вона прокоментувала ситуацію, що склалася так: "Мені здавалося, що історія групи НеАнгели - це був гарний роман. Ціла музична епоха, яка повинна була закінчитися красиво. Я дуже люблю гумор і він - абсолютно різний, але це, як мінімум, не смішно. Це вульгарно. Ножем Віка розрізала не мене, вона розрізає любов і повагу всіх своїх і моїх шанувальників. Ну що ж, саме так Віка вирішила в черговий раз, але вже символічно висловити свою подяку групі, в якій вона пропрацювала так багато років і це її "спасибі" команді, яка так багато для неї зробила".

Колишні учасниці групи НеАнгели зі своїм продюсером Юрієм Нікітіним / instagram.com/vikanablack

Таким чином обидві співачки звинуватили одна одну в хайпі на розпаді групи (тому що їм нібито більше піаритися нема на чому). "Красивий роман", як часто буває, закінчився вкрай негарно. Та чи закінчився?

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Раніше Слава Камінська показала, як виглядала до НеАнгелів.

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