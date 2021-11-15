Відомому рок-музиканту вистрілили в обличчя в Москві

Потерпілий захищав свою дружину від хулігана.
На колишнього барабанщика і співзасновника групи Ногу звело! Антона Якомульського в Москві було скоєно напад.
За словами самого музиканта, до його дружини на вулиці пристав якийсь чоловік, Якомульский заступився, за що і отримав постріл в обличчя з газового пістолета: "Якийсь ідіот наїхав на мою дружину. Заступився. Отримав постріл в обличчя з газового пістолета. Неприємно. Поліція, швидка, все по повній. Ось це рок-н-рол".
Більше коментарів Якимульський про напад не давав. В повідомленні до РБК він зазначив, що інцидент дійсно стався, але подробиць не буде, він з дружиною знаходиться вдома, відчуває себе стерпно.
Напад стався в Москві, в ніч на 14 листопада. Ураження отримав не тільки музикант, але і його дружина.
Попередній діагноз: хімічний опік очей першого і другого ступеня.
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