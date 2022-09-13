'Облапав і ледь не зґвалтував': зірка 'Кріпосної' Денисенко у 8 років ледь не стала жертвою маніяка

Наталка Денисенко зізналась, що її в дитинстві ледь не зґвалтували / instagram.com/natalka_denisenko/

Відома українська акторка та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко зізналася, що у дитинстві ледь не стала жертвою маніяка. Тоді їй було всього 8 років. Про неприємну зустріч з "дядею" вона розповіла в програмі "Чат дівчат" для "Люкс ФМ".

Наталка розповіла, що незнайомий чоловік її встиг облапати, але тоді їй вдалося втекти. Того дня вона так і не змогла прямо розповісти батькам про те, що з нею сталося.

"Мене, наприклад, в дитинстві зустрів маніяк, облапав і ледь не зґвалтував. Я від нього втекла. Мені десь вісім років було. Я прибігла додому, мене трусило, і я не могла сказати мамі, що мене дядя хотів зґвалтувати або чіпав мої інтимні органи. Тому що зі мною про це не говорили. Я просто сказала: "Мене налякав дядя, він чіпав мене", - сказала Наталка Денисенко.

Видео дня

Вона також зазначила, що нині розмовляє навіть про інтимні речі зі своїм 4-річним сином та пояснює йому, що таке "особисті кордони".

"Моєму синочку 4 роки, і він знає що таке пеніс, що таке вульва. У нас є книга "Малечі про інтимні речі". І там розписано дуже добре не тільки про секс, а більше про інтимні органи, про особисті кордони, що не можна, якщо тебе хтось...", - сказала акторка.

Раніше Наталка Денисенко потрапила у гучний скандал через свою поїздку з сином на море до Туреччини. Вона зізналась, що їй за це не соромно, адже її син вже давно просився на море і до відпочинку підштовхнув чоловік, який воює проти окупантів.

"Ні, тому що до війни я назбирала гроші і можу деякий час жити. Тому що мій чоловік в ЗСУ. Тому що я весь час війни займалася волонтерством. Бо я хочу, щоб моя дитина і я хоч на мить відпочили і були здорові, щасливі",– роз'яснила Наталія Денисенко.

Інші новини: