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Обіцяли "викинути", але залишили: ведучого з РФ, який закликав вбивати дітей, знову помітили в ефірі

2 листопада 2022, 21:34

Антон Красовський закликав топити та спалювати українських дітей.

Российский пропагандист Антон Красовский
Російського пропагандиста Красовського не звільнили з Russia Today / скрин

Російські пропагандисти обіцяли звільнити ведучого Антона Красовського, який закликав убивати українських дітей. Однак нещодавно його знову помітили в ефірі пропагандистського Russia Today. Його помітили в проекті "Спорт. Росія: XXI століття".

Головний редактор телеканалу Маргарита Симоньян нічого не коментувала.

Раніше вона заявляла, що слова Красовського дикі та огидні.

"Наразі я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб промайнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну дичину. Здивування, що тут скажеш ... Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика", - написала пропагандистка.

Заява Красовського та реакція України

Нагадаємо, Красовський закликав топити дітей під час розмови з письменником Сергієм Лук'яненком. Вбивати він пропонував тих, хто вважає, що територія України окупована Росією. Так він відреагував на розповідь письменника про спілкування з українськими дітьми у 1990-му році, які вже розуміли, що робиться насправді.

"А прямо топити таких треба було в Тисині, там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити... От сказав, що москалі окупували – і одразу кидаєш у річку з буйною течією", – сказав Красовський.

Він також пропонував "забивати дітей у смерекову хату" в Карпатах та спалювати.

Варто зазначити, що пропагандист Красовський уже не раз робив скандальні заяви, спрямовані проти України. Так, за місяць до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну він відкрито погрожував вбивствами мирних українців. Путініст заявляв, що РФ не дозволить Україні вступити в НАТО, а її Конституцію спалять на Хрещатику.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба жорстко відреагував на заклик російського пропагандиста Антона Кузнєцова-Красовського вбивати українських дітей. Він закликав уряди всіх країн заборонити російський телеканал Russia Today (RT) через розпалювання геноциду.

Інші новини:

війна в Україні Russia Today вторгнення Росії Маргарита Симоньян
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