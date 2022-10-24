УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Світ

Закликав топити та спалювати українських дітей: у Росії пропагандисти "кинули" свого ж ведучого

24 жовтня 2022, 11:09

Симоньян назвала висловлювання Красовського "дикими й огидними".

Красовский, Симоньян
Симоньян звільнила Красовського через заклик до вбивства українських дітей / Колаж фото РІА, скріншот

Російський ведучий Антонов Красовський, який працював на пропагандистському каналі Russia Today залишився без роботи через те, що він закликав топити українських дітей. Про це заявила одна з головних пропагандисток РФ - головний редактор каналу Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян після цього заявила, що вона "здивована" такими заявами і канал припиняє співпрацю з Красовським. Вона назвала його висловлювання "дикими й огидними".

"Наразі я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб промайнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну дичину. Здивування, що тут скажеш ... Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика", - написала пропагандистка.

пост Симоньян
Симоньян звільнила Красовського через заклик до вбивства українських дітей / скрішот

Таким чином, вона дала Красовському шанс "виправдатись" та вигадати пояснення і причину таких слів.

Заява Красовського та реакція України

Нагадаємо, Красовський закликав топити дітей під час розмови з письменником Сергієм Лук'яненком. Вбивати він пропонував тих, хто вважає, що територія України окупована Росією. Так він відреагував на розповідь письменника про спілкування з українськими дітьми у 1990-му році, які вже розуміли, що робиться насправді.

"А прямо топити таких треба було в Тисині, там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити... От сказав, що москалі окупували – і одразу кидаєш у річку з буйною течією", – сказав Красовський.

Він також пропонував "забивати дітей у смерекову хату" в Карпатах та спалювати.

Варто зазначити, що пропагандист Красовський уже не раз робив скандальні заяви, спрямовані проти України. Так, за місяць до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну він відкрито погрожував вбивствами мирних українців. Путініст заявляв, що РФ не дозволить Україні вступити в НАТО, а її Конституцію спалять на Хрещатику.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба жорстко відреагував на заклик російського пропагандиста Антона Кузнєцова-Красовського вбивати українських дітей. Він закликав уряди всіх країн заборонити російський телеканал Russia Today (RT) через розпалювання геноциду.

Інші новини:

війна в Україні Russia Today вторгнення Росії пропаганда
Реклама
Підтримайте Главред

Останні новини

12:03

Jerry Heil написала пісню у прямому ефірі Сніданку з 1+1 з укриття та розповіла, про своє кохання

11:54

Звинуватили чайок: у Росії назвали причину падіння Су-34 в ЄйськуВідео

11:42

Українцям масово відключають електроенергію: яким областям чекати на "блекаут"Відео

11:40

Молодик в жовтні 2022: що не можна робити, щоб не накликати біду

11:09

Закликав топити та спалювати українських дітей: у Росії пропагандисти "кинули" свого ж ведучогоВідео

Реклама
10:55

SpaceX не вимкне Starlink для України навіть при відмові Пентагону платити - МаскВідео

10:52

Favbet Foundation передав пікап батальйону імені Кульчицького

10:36

"Повістку слід чекати всім військовозобов'язаним": українців попередили про нову хвилю мобілізаціїВідео

10:22

До кінця року Україна відіб'є Херсон - Буданов

10:10

Президент Мотор Січі Богуслаєв продавав РФ запчастини під час війни: опубліковані телефонні розмовиВідео

09:59

Вибухом розірвало ногу: скандальний пропагандист РФ отримав поранення під ДонецькомВідео

09:30

"Орбан, йди": угорці збунтувалися і женуть в шию проросійського прем'єраВідео

09:29

РФ ще довго тероризуватиме українців "шахідами", 30% дронів доходять до цілі - БудановВідео

09:27

"Брудна держава з примітивними конструкціями": Єрмак заявив, що переговорів з РФ не буде

09:23

Не можна зберегти лице Путіна, не втративши власнеПогляд

08:57

Гороскоп на сьогодні 24 жовтня 2022: Ракам - переїзд Скорпіонам - визнання, Козерогам - досягненняВідео

08:34

ЗСУ використовують "стратегію корозії": австралійський генерал дав прогноз щодо війни в Україні

08:30

Як сушити волоські горіхи: "залізні" правила, про які не можна забуватиВідео

08:28

ЗСУ ліквідували російського командира розвідротиВідео

07:45

На Півдні ЗСУ знищили рідкісний комплекс радіолокації РФ "Зоопарк-1"

Реклама
07:19

Зупинити допомогу Заходу Україні: в ISW пояснили, навіщо Шойгу поширює фейки про "брудну бомбу"

06:43

Ізраїль надав Україні розвіддані, необхідні для знищення іранських дронів-камікадзе - NYTВідео

06:16

Для Путіна і його армії ситуація сьогодні катастрофічнаПогляд

06:10

Неприємності і серйозні конфлікти: астролог розповіла, кому чекати біди в молодик 25 жовтняВідео

05:43

Сонячне затемнення 25 жовтня: на кого чекає фатальне везіння, а на кого – сила-силенна проблемВідео

03:50

Експерт пояснив, чому ворожі генерали не можуть нічого протиставити ЗСУВідео

03:21

Моніка Беллуччі в об'єктиві пристрасного француза показала шикарні форми в яскравій сукніВідео

03:20

Найсмачніші хрусткі коржі за 15 хвилин, від яких неможливо відмовитися: швидкий рецепт закускиВідео

02:56

"У РФ розуміють, що знаходяться на Титаніку": Пономарьов розповів, чи готові у Кремлі змістити Путіна

02:05

Україну заморозить до - 25º: синоптик розповів, де вріже дикий дубакВідео

01:35

Чому Путін замінив ракети іранськими дронами: полковник ЗСУ пояснив тактику КремляВідео

00:51

Прикмети на 24 жовтня: які 3 речі не можна робити, щоб не втратити грошейВідео

00:04

Скандальні подробці: чому колишня наречена принца Гаррі кинула його і відмовилася народжуватиВідео

23 жовтня, неділя
23:36

Джонсон відмовився йти повторно в прем'єри БританіїВідео

23:25

"Поки у РФ закінчаться ракети, вона рознесе всю енергосистему": Жданов оцінив загрозу блекаутуВідео

22:54

"Зона смерті": експерт назвав місто, яке "прасуватимуть" окупантиВідео

22:52

Стали відомі колосальні втрати російської авіації за час війни в УкраїніВідео

22:26

"Ти — алкоголік": Усик жорстко "наїхав" на Ф'юрі та спрогнозував підсумок їх можливого боюВідео

22:08

Макрон зробив дивну заяву про мирну угоду з РФВідео

21:55

Ракетний удар РФ: всім областям України повернули можливість електропостачанняВідео

Реклама
21:37

Голос країни-12 - 8 випуск: підсумки першої частини Вокальних боївВідео

21:15

"Кидають як гарматне м'ясо": Пономарьов розповів, як мобілізація влаштує переполох в РФВідео

21:02

Погрози застосування "брудної бомби": Зеленський натякнув, що за шантажем стоїть ПутінВідео

20:49

Названа причина смерті Хагріда - шотландського актора Роббі КолтрейнаВідео

20:25

Окупантів вибили з-під Бахмута: опублікована карта просування ЗСУВідео

20:11

Мороз і снігопад: коли в Україну увірветься зимаВідео

20:10

Прикмети на 25 жовтня: які 3 речі потрібно зробити, щоб гроші залучитиВідео

20:08

У Франції жорстко відповіли на заяву Шойгу про "брудну бомбу"Відео

20:05

"Ви вже програли": Вакарчук разом з бійцями ЗСУ потужно звернувся до ворогів з передової:

19:58

"Росіяни планують самі": в Україні різко відповіли на фейк Шойгу про "брудну бомбу"Відео

Новини України
Новини КиєваНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини Одеси
Персони
Олег ЖдановВолодимир ЗеленськийПутін новиниАрестович новиниВіталій КімМарк Фейгін
Гороскоп
Молодик у вересніГороскоп на жовтеньГороскоп на тижденьГороскоп на завтраГороскоп таро
Привітання
З днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження дочки
Синоптик
Прогноз погодиПогода на тижденьПогода на жовтеньПогода осіньМагнітна буряПогода на вихідні
Свята
Вихідні у вересніКалендар 2023Великдень 2023Трійця 2023
Рецепти
ЗакускиКонсервація на зимуПрості страви
Війна в Україні
Коли закінчиться війнаПереговори Україна Росія
Мода та краса
Модні зачіскиЖіночі стрижкиМодний манікюрФарбування волосся
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти