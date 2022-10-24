Закликав топити та спалювати українських дітей: у Росії пропагандисти "кинули" свого ж ведучого

Симоньян звільнила Красовського через заклик до вбивства українських дітей / Колаж фото РІА, скріншот

Російський ведучий Антонов Красовський, який працював на пропагандистському каналі Russia Today залишився без роботи через те, що він закликав топити українських дітей. Про це заявила одна з головних пропагандисток РФ - головний редактор каналу Маргарита Симоньян.

Маргарита Симоньян після цього заявила, що вона "здивована" такими заявами і канал припиняє співпрацю з Красовським. Вона назвала його висловлювання "дикими й огидними".

"Наразі я зупиняю нашу співпрацю, оскільки ні я, ні решта колективу RT не можемо дозволити, щоб промайнула навіть думка про те, що хтось із нас здатний розділяти подібну дичину. Здивування, що тут скажеш ... Можливо, Антон пояснить, яким тимчасовим божевіллям воно було викликане і як зірвалося з його язика", - написала пропагандистка.

Симоньян звільнила Красовського через заклик до вбивства українських дітей / скрішот

Таким чином, вона дала Красовському шанс "виправдатись" та вигадати пояснення і причину таких слів.

Заява Красовського та реакція України

Нагадаємо, Красовський закликав топити дітей під час розмови з письменником Сергієм Лук'яненком. Вбивати він пропонував тих, хто вважає, що територія України окупована Росією. Так він відреагував на розповідь письменника про спілкування з українськими дітьми у 1990-му році, які вже розуміли, що робиться насправді.

"А прямо топити таких треба було в Тисині, там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити... От сказав, що москалі окупували – і одразу кидаєш у річку з буйною течією", – сказав Красовський.

Він також пропонував "забивати дітей у смерекову хату" в Карпатах та спалювати.

Варто зазначити, що пропагандист Красовський уже не раз робив скандальні заяви, спрямовані проти України. Так, за місяць до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну він відкрито погрожував вбивствами мирних українців. Путініст заявляв, що РФ не дозволить Україні вступити в НАТО, а її Конституцію спалять на Хрещатику.

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба жорстко відреагував на заклик російського пропагандиста Антона Кузнєцова-Красовського вбивати українських дітей. Він закликав уряди всіх країн заборонити російський телеканал Russia Today (RT) через розпалювання геноциду.

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