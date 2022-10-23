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"Розпалювання геноциду": Кулеба жорстко відповів на заклик пропагандиста РФ спалювати українських дітей

23 жовтня 2022, 16:49

Глава МЗС заявив, що це розпалювання геноциду, і закликав заборонити у всьому світі телеканал, на якому працює пропагандист.

Дмитрий Кулеба, Антон Красовский
Кулеба жорстко відповів на заклик пропагандиста РФ топити українських дітей/ УНІАН, скрін

Очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба жорстко відреагував на заклик відомого російського пропагандиста Антона Кузнєцова-Красовського вбивати українських дітей.

Красовський цілком серйозно закликав топити і спалювати українських дітей, які нібито мають відмінну від росіян позицію. Кулеба на це заявив, що російський телеканал Russia Today (RT), директором мовлення на якому і є згаданий пропагандист, має бути заборонений в усіх країнах через розпалювання геноциду. Про це очільник МЗС написав у Twitter.

"Уряди, які досі не заборонили RT, мають подивитися цей уривок. Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!", – заявив Кулеба.

Дмитрий Кулеба
скрін

Нагадаємо, відомий російський пропагандист і путініст Антон Красовський публічно в ефірі російського телебачення закликав вбивати українських дітей. Він без ноток жарту в голосі сказав, що українських дітей, які говорять про окупацію росіянами територій України, потрібно або топити, або спалювати.

Варто зазначити, що пропагандист Красовський уже не раз робив скандальні заяви, спрямовані проти України. Так, за місяць до широкомасштабного вторгнення РФ в Україну він відкрито погрожував вбивствами мирних українців. Путініст заявляв, що РФ не дозволить Україні вступити в НАТО, а її Конституцію спалять на Хрещатику.

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