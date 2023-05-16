УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

"Потрібно обов'язково загадати бажання": Noize MC їдко пожартував про кончину Путіна

Дмитро Відоменко
16 травня 2023, 19:22 оновлено 16 травня, 19:22
46
Репер Noize MC активно гастролює в країнах ЄС, збираючи повні зали. На концерті артист потужно пожартував про смерть Путіна
Путін, Нойз
Володимир Путін, Noize MC / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com/ і скріншот з відео

Відомий російський реп-і рок-музикант Noize MC (псевдонім Івана Алєксєєва), який давно засудив україно-російську війну, під час одного зі своїх виступів у Європі, артист сильно і в стилі чорного гумору пожартував про кремлівського диктатора Володимира Путіна. Ролик швидко став вірусним в Мережі.

"Під час виконання наступної пісні потрібно обов'язково загадати бажання. Тільки нікому його не розповідайте, а то не здохне", - вимовив зі сцени Noize MC, передуючи виконання треку "Кооператив" Лебедине озеро".

Після слів зірки глядачі вибухнули бурхливими і тривалими оплесками - бо зрозуміли, що Алєксєєв натякав на смерть російського диктатора Путіна.

відео дня

Нойз МС

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

Інші новини:

Володимир Путін Noize MC новини шоу бізнесу
Реклама

Головне за день

"Це найстрашніше": 80% слів Пригожина є правдою - Буданов

"Це найстрашніше": 80% слів Пригожина є правдою - Буданов

19:00 Україна
Підняли прапор: Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

Підняли прапор: Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

18:12 Україна
Підготовка пілотів ось-ось почнеться: Мельник сказав, коли Україна отримає F-16

Підготовка пілотів ось-ось почнеться: Мельник сказав, коли Україна отримає F-16

17:38 Україна
Всі головні новини

Останні новини

20:03

Курс валют може знову рвонути: експерт розповів, чи чекати знову долар по 40 грн

19:50

У Міноборони висміяли Росію про нібито знищення Patriot своїми ракетамиВідео

19:22

"Потрібно обов'язково загадати бажання": Noize MC їдко пожартував про кончину ПутінаВідео

19:12

Готель, в якому українці "підловили" путіністку Бузову, виправдався перед росіянами

19:05

Навіщо бункерний дід вирішив лупанути по Києву 6 КинджаламиПогляд

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

19:00

"Це найстрашніше": 80% слів Пригожина є правдою - БудановВідео

18:40

З Газмановим і "Воровайками": путініст Барецький зібрався проводити "Руссобачення" в замку ПугачовоїВідео

18:12

Підняли прапор: Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО

18:06

"Що мадам несе": росіяни накинулися на Вінер через заяву про бомжів і заборону виступати на ОІВідео

Реклама
17:58

Чи потрібно мити сало: несподівана відповідь здивує досвідчених гурманів

17:57

Каменських захейтили за розіграш люкс-авто і дорогого смартфона

17:47

"Ми більше не зустрічаємося!": 36-річна зірка Жіночого Кварталу вперше виходить заміж

17:38

Підготовка пілотів ось-ось почнеться: Мельник сказав, коли Україна отримає F-16

17:29

Міноборони РФ зганьбилося заявою про "знищення" PatriotВідео

17:29

У Путіна проблеми з надмірним вживанням наркотиків - БудановВідео

17:18

Гурт Kalush Orchestra зустрівся із зіркою Голлівуду: Шварценеггер запросив на свій саміт

17:13

Як бузок впливає на людину: несподівані лікувальні властивості улюбленої квітки

17:11

ЗСУ йдуть вперед під Бахмутом: звільнено 20 квадратних кілометрів територій

16:54

Ектор Хіменес-Браво оголосив про відхід з "Майстер Шеф", і показав нового ведучого

16:53

Чи можна кожен день пити чай з м'ятою: факти про популярний напій здивують

Реклама
16:38

Онлайн з гнізда лелеки: на Полтавщині запустили унікальний проєкт у нацпаркуВідео

16:16

Що не можна подарувати на новосілля: 4 предмета, які зіпсують життя

16:12

Скільки підков можна чіпляти вдома: чому більшість неправильно використовує талісман на щастя

16:05

За 3-6 місяців Київ отримає F-16, пілоти РФ триматимуться подалі від кордонів України - МельникЕксклюзив

16:01

Лукашенко "воює" зі старшими синами: експерт розкрив сценарій перевороту в БілорусіВідео

15:51

Увірветься потужна гроза: синоптики попередили про атаку сильних зливВідео

15:40

Зникнуть накип і неприємний запах: 3 ідеальні способи, як почистити пральну машину для профілактики

15:13

У Росії закотили істерику через вчинок Сердючки на Євробаченні: погрожують відплатою

15:09

Будуть золотистими і хрусткими: 3 простих рецепти неймовірних курячих крилецьВідео

15:07

1 лимон творить чудеса: що станеться, якщо покласти його в мікрохвильовку

15:07

Що ніколи не можна робити 17 травня, щоб не обрізати своє багатство: прикметиВідео

14:57

Із дозволу КДБ та Лукашенка: у Білорусі не всі зможуть виїжджати за кордон

14:44

Зарплата майже 3 мілн і скромні квартири: "погорілий" на величезному хабарі суддя Князєв затриманийФотоВідео

14:33

Навіщо класти вугілля в холодильник: дивовижний лайфхак досвідчених домогосподарок

14:26

Ударні БПЛА від Favbet допомогли знищити 35 одиниць бронетехніки, - військові реклама

14:26

Дрони надрукують на 3D-принтері: ЗМІ дізналися про далекобійні британські БПЛА для України

14:20

Обізвав Францію "старою дівкою": Медведєв істерить через заяву Макрона про "геополітичну поразку РФ"

14:18

Брітні Спірс побила чоловіка і вигнала його з дому - бійку рознімали охоронці

14:01

Чим підгодувати морквe, щоб вона була великою: 3 кращих добрива

13:37

"Путіна може вбити лише одна людина": Піонтковський назвав ім’я і два сценарії

Реклама
13:33

Переможниця Холостяка вагітна вдруге

13:33

Столиця під загрозою: від початку травня росіяни 8 разів масово атакували ракетами КиївВідео

13:14

"Привітали" посланника Китаю: у Зеленського висловилися щодо удару РФ по Києву

13:09

Як правильно заморозити сир: 3 головних правила збереження продукту

13:08

Навіщо роблять отвір в боці корови і засовують туди руки

12:30

Лише 50% людей здатні впоратися з головоломкою: треба за 15 секунд знайти окуляри серед інструментів

12:30

Вибухом рознесло будівлю ФСБ: у Курській області поранено п'ятьох прикордонників РФ

12:18

Як зараз виглядає Меган Маркл, яка ховається від британської королівської сім'ї

12:11

"Вагнерівці" залізли в Бахмут, як щурі до мишоловки: ЗСУ наступають уже 3 дніВідео

12:10

Мовний скандал спалахнув у Києві: проректор з погрозами вигнав студентку, яка проти російської мови

Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини України
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Синоптик
Погода веснаМагнітна буряПогода на вихідніПрогноз погоди
Війна з Росією
Деокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброя
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023Модні помилки
Персони
Володимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти