"Потрібно обов'язково загадати бажання": Noize MC їдко пожартував про кончину Путіна

Репер Noize MC активно гастролює в країнах ЄС, збираючи повні зали. На концерті артист потужно пожартував про смерть Путіна

Володимир Путін, Noize MC / колаж Главред, фото ua.depositphotos.com/ і скріншот з відео

Відомий російський реп-і рок-музикант Noize MC (псевдонім Івана Алєксєєва), який давно засудив україно-російську війну, під час одного зі своїх виступів у Європі, артист сильно і в стилі чорного гумору пожартував про кремлівського диктатора Володимира Путіна. Ролик швидко став вірусним в Мережі.

"Під час виконання наступної пісні потрібно обов'язково загадати бажання. Тільки нікому його не розповідайте, а то не здохне", - вимовив зі сцени Noize MC, передуючи виконання треку "Кооператив" Лебедине озеро".

Після слів зірки глядачі вибухнули бурхливими і тривалими оплесками - бо зрозуміли, що Алєксєєв натякав на смерть російського диктатора Путіна.

Нагадаємо, раніше легенда світової поп-музики Пол Маккартні в черговий раз публічно підтримав Україну - цього разу наймасштабнішому британському музичному фестивалі-Гластонбері. Ближче до кінця свого довгого сету (2 години 50 хвилин) Маккартні кілька хвилин розмахував українським прапором.

Як розповіли журналістам джерела з оточення музиканта, він навмисно виключив інший хіт The Beatles ‒ Back in the U. S. S. R. ‒ зі свого концерту в Гластонбері і всіх майбутніх виступів.

Пізніше повідомлялося про те, що легенда французького кіно Ален Делон приєднався до проекту солідарності з українським народом від журналістської команди Cyril Viguier та посольства України. У його рамках 86-річний легендарний актор прочитав вірші українського Кобзаря Тараса Шевченка.

