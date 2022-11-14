"Ймовірність такого сценарію - 0%": Путін не погодиться на виведення військ з України - опозиціонер

Путін не захоче виводити війська з України, навіть якщо на кону стоятиме питання про збереження його влади.
Російський диктатор Володимир Путін, який розв'язав війну проти України, не погодиться на виведення своїх військ. Імовірність такого сценарію дорівнює 0%. Про це заявив російський опозиційний політик Геннадій Гудков в ефірі 24 канали.
Путін не погодиться на такий крок навіть для збереження своєї влади, адже виведення військ буде вважатися актом капітуляції, що в підсумку стане кінцем його правління в Кремлі.
Однак, на думку Гудкова, у Путіна є варіанти, при яких він зможе виплутатися з цієї ситуації.
"Путін може піти на якісь умови тільки, якщо американці скажуть йому: "Володь, все, або тебе твої ж "зливають", або ми тобі обіцяємо гарантії безпеки в обмін на певні дії, які ти виконаєш і відійдеш від влади. А ми тебе вивозимо на Гаваї, забезпечуємо тобі острів з охороною, ти там собі живеш з Аліною і всі про тебе забувають", - припустив опозиціонер.
Гудков переконаний, що зберегти свою владу Путін не зможе, але такий варіант є єдиним для збереження самого Путіна.
"Це єдиний спосіб для нього зберегтися, але навіть не владу. Владу він не збереже. Я не вірю в те, що Путін збереже владу, принаймні, на якісь довгі періоди", - додав політик.
На думку опозиціонера, Путін зможе зберегти своє життя, тільки якщо попросить допомоги у США.
"Акт капітуляції буде кінцем його сидіння в Кремлі. Там народ наш злий, заздрісний, жорстокий. Ми ж бачимо, як вони поводяться, так би мовити, набрід в Україні, що називається армією. Вони не дадуть жити. Тому йому тільки одна дорога - попросити у американців вибачення і допомоги, другого варіанту немає", – заявив Гудков.
Майбутнє післявоєнної Росії
Раніше міністр оборони Олексій Резніков заявив, що війна Росії проти України остаточно покладе край імперії.
"Я впевнений, що в найближчі кілька років ми побачимо процесію закликів до суверенітету на території Росії. Російська Федерація закінчить своє життя, як різні країни - Татарстан, Башкортостан тощо", - сказав він.
Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що після переходу Збройних сил України в контрнаступ першим успіхом українських сил стане звільнення окупованого Росією Херсона. У РФ почнуться серйозні зміни, внаслідок яких держава зіткнеться з процесом розпаду.
Інші новини:
- В Україні поки не можуть скасувати відключення світла: у ДТЕК заявили про серйозну проблему
- Держпереворот у Кремлі неминучий, і він буде раптовим - Подоляк
- "На Москву наступати не будемо": все, що відомо про приїзд Зеленського в Херсон