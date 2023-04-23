Силою відбирали українські прапори: на концерті російського репера Noize MC стався жорсткий скандал

Охорона почала відбирати українські прапори у слухачів, коли репер співав пісні українською мовою.

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На концерті російського репера Noize MC стався жорсткий скандал з українцями / Колаж фото instagram/noizemc

На концерті відомого російського репера Noize MC стався скандальний інцидент. Охорона прямо почала зухвало відбирати у слухачів українські прапори. Не обійшлося навіть без застосування сили. Відео з концерту розлетілося в Мережі.

Це сталося в суботу, 22 квітня, в столиці Молдови Кишиневі. Артист, який відкрито засудив дії російського диктатора Володимира Путіна, вирішив виконати дві пісні українською мовою, щоб підтримати Україну і наш народ.

Українці почали розгортати прапори України, Деякі люди були одягнені в синьо-жовтий одяг. Однак те, що сталося далі, обурило всіх. Охорона, яка була присутня на концерті, силою почала відбирати українські прапори. Деяких слухачів навіть насильно виводили з приміщення, де виступав репер.

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На концерті російського репера Noize MC стався жорсткий скандал з українцями / скріншот з відео

Noize MC обурили дії охорони. Він відразу ж зупинив концерт і відмовився продовжувати його, поки людям не повернуть прапори. Ті, хто перебував на концерті, почали скандувати "Ні війні".

Нагадаємо, раніше путініст Філіп Кіркоров несподівано вирішив відповісти гумористу Максиму Галкіну, який на відміну від Філі не підтримав військовий напад Росії на Україну. Зокрема, Кіркоров відреагував на жарт Галкіна щодо своїх дивних нарядів в ефірі програми "Ти не повіриш!" на пропагандистському каналі НТВ.

Раніше також Алла Пугачова, яка не стала миритися з совістю і висловилася щодо військового нападу країни-агресора Росії на Україну, несподівано звернулася до свого колишнього друга, композитору і "путіністу" Іллі Рєзніка.

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