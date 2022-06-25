Потрібно було заборонити у 2014 році: Полякова радикально висловилася з приводу російської музики

Оля Полякова / ua.depositphotos.com і УНІАН

Відома українська попспівачка Оля Полякова, збирається вже незабаром, 5 липня, повернутися разом з дітьми до України з-за кордону, де вона зараз дає виступи в благодійних цілях. Про це вона заявила в ефірі ТРК Україна.

"Приїду 5 липня. Я так хочу додому! Я давно не бачила чоловіка, і мої діти не бачили свого батька. Ніколи такої розлуки у нас не було. Мені потрібно дати благодійні концерти в своїй країні. Підтримати своїх людей, які залишилися. Поїду з концертами в ЗСУ, в госпіталі, до біженців. У мене розписані дати, і я дуже цьому рада. Так цього чекаю, думаю, коли перетну кордон, буду сильно плакати", - каже співачка.

Категорично підтримала Полякова і тотальну заборону російської музики в Україні.

"Вже вісім років наша молодь слухає цей кальянний реп. Це також дуже впливало на їхні уми. Думаю, історія про те, що ми не пускали їх гастролювати в Україну, зробила те, що у нас став крутішим внутрішній ринок. У РФ ніколи не було крутих таких шоу, а ми це робили. Потрібно було це зробити в 2014 році, тоді у нас були б розвинені хіп-хоп і реп-культури", — сказала вона.

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому воліють слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. ДО РЕЧІ, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Наприклад, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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