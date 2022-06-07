"Вони співучасники війни, їх потрібно розстріляти": Оля Полякова вилаяла на Скабєєву і Соловйова

Оля Полякова та Ольга Скабєєва / УНІАН / скріншот з відео

Українська попспівачка Оля Полякова переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому вважають за краще слухати пропаганду, яку несуть з телеекрану Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов. Таку думку виконавиця висловила в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман.

За словами артистки, телепрогандисти "вкладають людям [фекалії - Главред] в голову".

"Ми часто говоримо: "Ось хіба ви не бачите? Альтернативна ж є інформація. Є ж Інтернет, є сайти, є YouTube. Хіба ви не бачите?! "Вони не хочуть це бачити. Тому що, якщо це побачити, з цим неможливо жити. А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди [фекалії - Главред], які їм в голову вкладають Соловйов, Скабєєва і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони - огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабєєву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася Полякова.

Співачка сподівається, що абсолютно всі пропагандисти будуть належним чином покарані в якості співучасників злочинів російської армії в Україні.

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

Один з номерів Полякової походив на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

До того Полякова підтримала ідею законопроєкту про повну заборону російської музики по радіо і телебаченню.

"Раз вони (Росія - Главред) захищають тут російськомовних, вбиваючи російськомовні міста, значить, потрібно прибрати всякий привід асоціювати себе з нами, називати себе нашими "братами". Я, як російськомовна співачка, розумію: все, що я робила до цього, тепер неможливо. І мені, звичайно, шкода моїх абсолютно золотих, нетлінних хітів, але, менше з тим, я більше громадянка України і патріотка, ніж просто співачка, тому я готова на ці жертви", - зазначила співачка.

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