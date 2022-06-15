"Буду давати концерти в госпіталях для військових": Полякова оголосила про повернення в Україну

Оля Полякова оголосила про повернення в Україну/ Instagram Олі Полякової та її доньки

Відома українська попспівачка Оля Полякова каже, що вже найближчим часом планує повернутися в Україну. Про це виконавиця заявила в ефірі "Сніданку з 1 +1".

Зараз Полякова перебуває у Франції, звідки виїжджає на благодійні концерти. Але, каже співачка, її дочки сильно хочуть додому, особливо молодша-10-річна Аліса.

"Все їй не так, все несмачне, все негарне, навіть тварини виглядають не так, як в Україні. Дитині нічого не хочеться, там три кішки, п'ять собак, дорогі серцю кози, дуже хоче додому. Я через півтора тижня вже повертаюся до Києва і буду давати концерти в госпіталях для військових. Вона мене просить взяти її з собою. А я дуже боюся, не знаю, що робити", — каже Полякова.

З приводу того, чи повернуться її дочки до навчання в Україні з вересня нинішнього року, Полякова сказала, що її старша дочка Маша вже отримала атестат про закінчення школи і хоче вступати західний музичний університет ‒ вже подала документи в п'ять вишів.

"Куди вступимо і як будемо тягнути по фінансах - туди і підемо", - підсумувала Полякова.

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Нагадаємо, раніше Оля Полякова говорила про те, що переконана, що росіяни не хочуть дізнаватися всю реальну і криваву правду про війну, яку розв'язав їх диктатор Путін в Україні, і тому воліють слухати пропаганду, яку несуть з телеекрана Ольга Скабєєва і Володимир Соловйов.

"А так їм легко жувати цю жуйку. Вони жеруть, ті люди, те, що їм в голову вкладають Соловйов, Скабеева і інша абсолютна нечисть. До речі, цих людей чітко потрібно покарати. Вони-огидні співучасники злочину, їх потрібно судити, а краще розстріляти. Скабееву розстріляти! Соловйова розстріляти! Всіх до такої матері розстріляти!"- висловилася співачка.

До того Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що завгодно.

До слова, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін...". Глядачі негайно продовжили легендарну нецензурну українську кричалку на адресу російського диктатора.

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