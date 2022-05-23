"Stop Putin": Оля Полякова запалила в Нью-Йорку - натовп скандував антивоєнні гасла

Співачка вміло створила святковий настрій навіть у такий складний час.
Українська співачка Оля Полякова дала благодійний концерт у Нью-Йорку. Захоплені глядачі підтримали артистку - вона настільки завела натовп, що люди були готові скандувати з нею що-завгодно.
Так, один з номерів Полякової відбувався на тлі напису "Stop Putin". У певний момент вона прокричала зі сцени: "Україна понад усе! Смерть ворогам! А Путін..."
Глядачі хором закінчили фразу, яка вже стала в українській мові крилатою, нецензурним виразом.
Михайло Ясинський, багаторічний продюсер співачки, опублікував відеоролик з цим моментом на своїй сторінці в Facebook. Із захопленням від харизми своєї підопічної він написав: "У Олі як завжди своя атмосфера... )) Навіть у Нью Йорку)".
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Раніше українська модель, співачка і блогерка Даша Астаф'єва в одній ковдрі передбачила Путіну його долю.
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