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Netflix відповіли за образу українок перед Міністром культури Олександром Ткаченком

28 грудня 2021, 18:28

Представники сервісу висловили надію на щільну співпрацю в майбутньому.

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Netflix відповів за скандал з українцями через серіал Емілі в Парижі / gettyimages.com

Минулого тижня вийшла 4 серія другого сезону серіалу Емілі в Парижі від Netflix, карикатурне зображення українців в якій сколихнуло українську громадськість.

Олександр Ткаченко, Міністр культури України, також висловив своє обурення подібним публічним приниженням всього українського народу і пообіцяв направити офіційний лист до представництва Netflix зі скаргою.

Сьогодні міністр культури України повідомив, що отримав офіційну відповідь від Netflix.

"Відповідь Netflix на мій лист щодо образу українки в серіалі „Емілі в Парижі" достатньо дипломатична. Подякували за зворотний зв’язок. Але про стурбованість українських глядачів зображенням українки почуто. Домовились, що у 2022 році будемо більш в тісному контакті, аби упередити подібні випадки",- розповів про листування Олександр Ткаченко.

Також він висловив надію, що випадок з Емілі в Парижі створить прецедент, який призведе до того що при подальших зйомках Netflix будуть більше уваги приділяти ставленню українців до їх зображення в кінематографі.

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Нагадаємо, популярний серіал Емілі в Парижі розповідає про пригоди американської дівчини в столиці Франції. В одній із серій нового сезону головна героїня зустрічає дівчину з Києва на ім'я Петра - вона дурнувата, погано говорить по-французьки, без смаку одягається. Крім того вона - клептоманка і страшно боїться депортації.

Таке зображення українців обурило мережу - глядачі вимагають вилучити сцени з Петрою з сюжету.

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