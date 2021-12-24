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Netflix в серіалі Емілі в Парижі зганьбили українок на весь світ - показали їх дурними крадійками

24 грудня 2021, 13:26

У мережі розгорівся неабиякий скандал через сценарний ляп в популярному серіалі.

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4 серія 2 сезону Емілі в Парижі призвела до скандалу / imdb.com

У 2020 році Netflix випустили серіал Емілі в Парижі про пригоди простої дівчини з Чикаго у французькій столиці. Перший сезон був прихильно сприйнятий критиками, тому вихід другого в грудні 2021 року всі чекали з нетерпінням.

На жаль, новий сезон пригод Емілі викликав багато обурення і критики з боку українських телеглядачів.

Справа в тому, що в четвертій серії другого сезону головна героїня за сюжетом знайомиться з Петрою - не дуже розумною, без смаку одягненою дівчиною, яка прибула в Париж з Києва. Українка спершу здається просто дивною, але потім виявляється крадійкою і клептоманкою - вона заманює Емілі в магазин брендових речей і змушує її втекти, не сплативши покупки.

Таке відображення України в цілому і українських жінок зокрема призвело до критики Netflix і звинувачення в некоректності по відношенню до країни.

Своєрідним маніфестом протесту і обурення проти серіалу Емілі в Парижі став пост Євгенії Гаврилко в Instagram: "@emilyinparis Я кажу це від імені всіх українських жінок по всьому світу. І я відчуваю, що це не можна ігнорувати. Будучи найуспішнішим шоу @netflix в 2021 році, знаючи про ваш вплив на мільйони умів і сердець по всьому світу, ви все ще допускаєте таке невігластво і нетерпимість?

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"Та сама" українка Петра з серіалу Емілі в Парижі / instagram.com/eugeniahavrylko

Те, як ви поставилися до іміджу українців у своєму другому сезоні, 4-ій серії, - це дуже дешевий трюк, абсолютний скандал і ганьба. І я не можу повірити, що це все ще відбувається в 2021 році. У той час, коли ми проявляємо повагу до всіх націй і статей. У той час, коли ми боремося з усіма стереотипами, які руйнують світ і міжкультурні відносини. У той час, коли ніхто не сміється над такими жалюгідними речами.

Незважаючи на це, ви виставляєте українку, як особистість без жодного почуття смаку і гідності. Дурною, неосвіченою крадійкою. Ви дійсно серйозно? Така ганьба для такого масштабу. І це відбувається, коли так багато талановитих українців, які впливають на світовий ринок технологій, моди, мистецтва, науки, спорту і т. д.?"

Далі дівчина перерахувала кілька українок, які сьогодні мають величезний вплив не тільки в Україні, а й світі.

Обурення Гаврилко знайшло відгук у серцях багатьох. Менш ніж за добу її пост набрав практично 50 тисяч лайків, а новина про негарний вчинок Netflix швидко розлетілася по українських і зарубіжних ЗМІ.

Також дівчина висловила надію, що такий резонанс все ж зверне увагу творців серіалу на їх нетактовність, і вони виріжуть сцени з Петрою, які, до речі, ніяк не впливають на основний сюжет серіалу.

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