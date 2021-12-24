Міністр культури України направить офіційну скаргу Netflix за образу українок

Міністр культури України Олександр Ткаченко / УНІАН

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко звернув увагу на скандал, пов'язаний із зображенням українців у популярному серіалі від Нетфлікс Емілі в Парижі.

У своєму Telegram-каналі він опублікував пост, в якому висловив глибокий жаль про те, що незважаючи на популяризацію української культури та її представників у світі, в наш час все ще доводиться боротися зі стереотипними образами з 90-их і початку 2000-их.

Міністр зазначив, що планує направити офіційну заяву в компанію Netflix через їх образливе зображення українців.

"В Емілі в Парижі маємо карикатурний образ українки, який є неприйнятним. А з іншого боку – ще й образливим. Такими бачитимуть українців за кордоном? Які крадуть, хочуть отримувати все безкоштовно, боятися депортації? Так не має бути. Направлю текст нашої позиції Нетфліксу",- повідомив Олександр Ткаченко.

Нетфлікс у свою чергу поки ніяк не прокоментував цей скандал.

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Раныше українська громадськість звернулася до Netflix і творців серіалу Емілі в Парижі з тим, щоб вони вирізали частину 4 серії 2 сезону серіалу. Там головна героїня зустрічає дівчину з Києва на ім'я Петра - не дуже розумну, без смаку одягнену, дивнувату, яка згодом виявляється ще й злодійкою і клептоманкою. Таке зображення України та українських жінок обурило мережу.

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