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"Не маємо можливості кудись їхати": Сумська зробила несподіване зізнання

Христина Трохимчук
16 червня 2026, 14:02
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Незважаючи на обстріли Києва, Сумська не збирається виїжджати зі столиці.
Ольга Сумська
Ольга Сумська — чому не виїжджає з України / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумська

Ви дізнаєтеся:

  • Ольга Сумська відповіла на питання про переїзд
  • Чому актриса не виїжджає з Києва

Легендарна українська актриса Ольга Сумська розповіла, чому не збирається виїжджати з Києва, незважаючи на постійні обстріли. В інтерв'ю BLIK.ua актриса пояснила причини свого рішення.

Сумська не приховує, що живе на Лук'янівці — у київському районі, який часто страждає від російських атак. Знаменитість розповіла, що іноді вибігає з чоловіком з квартири під звуки вибухів. Незважаючи на це, Ольга не збирається змінювати місце проживання, хоча нещодавно на Лук'янівці були знищені торговий центр і ринок.

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Ольга Сумська
Де живе Ольга Сумська / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Ми живемо буквально менш ніж за кілометр від епіцентру. Лук'янівка — це наш рідний район, наш ринок, усі ці будівлі. Ми вибігали з квартири під вибухи, сідали в ліфт. Але це ж не вперше. Скільки разів люди відновлювали торгові місця, реставрували, скільки несли збитки. І все одно все згоріло. Знову і знову б'ють саме туди", — поділилася актриса.

Зірка також зазначила, що не може проміняти Київ на безпечніше місто через особисті обставини. Зі столицею вона нерозривно пов'язана роботою. Ольга вдячна українцям, які навіть у такі важкі часи приходять до театру і донають на збори.

Ольга Сумська
Ольга Сумська — чому не виїжджає / фото: instagram.com, Ольга Сумська

"Не виїжджаємо, будемо просто обережні, спускатись в паркінг. Ми не маємо зараз можливості кудись їхати, тому що в нас гастролі, в нас робота. І навіть в цей страшний час люди все одно знаходять можливість відвідати театр, за що їм надзвичайно вдячні. Якісь збори ми можемо наживо зібрати", — висловилася Сумська.

Ольга Сумська
Ольга Сумська / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Сумська

Ольга Сумська — українська акторка та телеведуча. Заслужена артистка України (1997), Народна артистка України (2009). Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка (1996). Також нагороджена орденом княгині Ольги III ступеня (2021).

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