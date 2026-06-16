'Мама і тато люблять тебе': Харлан народила та показала перше фото дитини

Спортсменка поділилася своїм щастям.

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Ольга Харлан народила / колаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Харлан

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Ольга Харлан стала мамою

Як назвали дитину

Українська шаблістка Ольга Харлан повідомила радісну новину. Кілька днів тому вона народила дитину. Перше фото з малечею з'явилося в Instagram.

Як стало відомо з допису Харлан, її донька з'явилася на світ 14 червня. Маленьку назвали гарним ім'ям Аріанна.

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"Аріанна. 14.06.2026. Мама і тато люблять тебе більше за все на світі", — написала щаслива мама.

Ольга долучила перше фото з маленькою ручкою малечі, яка тримається за пальці батьків. У коментарях спортсменку привітала ціла низка українських зірок.

Перше фото доньки Ольги Харлан / фото: instagram.com, Ольга Харлан

"Бажаю Аріанні щасливої долі! Це новий прекрасний етап для вашої родини", — написала Валентина Хамайко.

"Юххху! Вітаємо", — висловився Сергій Притула.

"Магія, вітаємо", — зазначила MamaRika.

"Ось і привітання! Нехай буде щасливою і здоровою!" — написала Соломія Вітвицька.

"Оля! Вітаємо! Найкраще, що може трапитися в житті", — поділився Юрій Горбунов.

Зірки привітали Ольгу Харлан із народженням дочки / скрін із Instagram

Нагадаємо, що в лютому 2026 року Ольга Харлан офіційно підтвердила свою вагітність. Щасливу подію вона розділила зі своїм коханим і нареченим, італійським спортсменом Луїджі Самеле.

Ольга Харлан / інфографіка: Главред

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Про персону: Ольга Харлан Ольга Харлан — фехтувальниця на шаблях, олімпійська чемпіонка 2008 і 2024 років та срібна призерка Олімпійських ігор 2016 року в командному першості, триразова бронзова призерка Олімпійських ігор (2014, 2013, 2017, 2019 у індивідуальному першості, 2009 та 2013 у командному першості), восьмиразова чемпіонка Європи (2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2019 у індивідуальному чемпіонаті, 2009 та 2010 у командному чемпіонаті), Кавалерка ордена Свободи, орденів Ярослава Мудрого IV і V ст., повна кавалерка орденів "За заслуги" та княгині Ольги.

За свою спортивну кар'єру Ольга Харлан завоювала шість олімпійських медалей (найбільше серед спортсменів, які представляли Україну), 15 медалей чемпіонатів світу та 20 медалей чемпіонатів Європи, що є рекордом для українських фехтувальників.

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