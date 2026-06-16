"Не дозволю руйнувати": учасниця "Холостяка" розлучилася з футболістом, заради якого пішла з проєкту

Ви дізнаєтеся:
- Діана Зотова розлучилася
- Чому розпалися її стосунки
Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14" Діана Зотова поставила крапку у своїх стосунках із футболістом Миколою Кухаревичем, заради якого пішла з проекту. У своєму Instagram вона поділилася подробицями розриву.
Нагадаємо, що Зотова покинула шоу "Холостяк" після того, як у неї прокинулися почуття до колишнього хлопця. Після цього в мережі активно ходили чутки про весілля з футболістом Миколою Кухаревичем. Однак їхнє щастя тривало недовго — Діана зізналася, що вони розлучилися.
"Минуло півроку, і я все ж зважилася сказати правду про те, що не склалося. Ця історія тривала три роки. Але шлюб завершився, так і не встигнувши розпочатися", — розповіла модель.
Діана поділилася знімками з колишнім коханим і зізналася, що очікувала від партнера більшого, ніж він був готовий їй дати. Зараз вона відновлюється після невдалого досвіду.
"У якийсь момент ти просто розумієш: люди не змінюються. Але змінитися можеш ти сама, переставши приймати те, що руйнує тебе. Маленька порада: ніколи не беріть на себе відповідальність, якщо не впевнені, що готові нести її до кінця. Я більше не дозволю нікому себе руйнувати. Тепер я дозволяю собі тільки бути щасливою, незважаючи ні на що", — поділилася Зотова.
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Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
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