"Не дозволю руйнувати": учасниця "Холостяка" розлучилася з футболістом, заради якого пішла з проєкту

Діана Зотова зважилася на відверті зізнання про своє особисте життя.

https://glavred.net/starnews/ne-pozvolyu-razrushat-uchastnica-holostyaka-14-razvelas-s-futbolistom-radi-kotorogo-ushla-s-proekta-10773236.html Посилання скопійоване

Діана Зотова розлучилася / колаж: Главред, фото: instagram.com, Діана Зотова

Ви дізнаєтеся:

Діана Зотова розлучилася

Чому розпалися її стосунки

Учасниця романтичного реаліті-шоу "Холостяк-14" Діана Зотова поставила крапку у своїх стосунках із футболістом Миколою Кухаревичем, заради якого пішла з проекту. У своєму Instagram вона поділилася подробицями розриву.

Нагадаємо, що Зотова покинула шоу "Холостяк" після того, як у неї прокинулися почуття до колишнього хлопця. Після цього в мережі активно ходили чутки про весілля з футболістом Миколою Кухаревичем. Однак їхнє щастя тривало недовго — Діана зізналася, що вони розлучилися.

відео дня

Діана Зотова з Миколою Кухаревичем / скрін з відео

"Минуло півроку, і я все ж зважилася сказати правду про те, що не склалося. Ця історія тривала три роки. Але шлюб завершився, так і не встигнувши розпочатися", — розповіла модель.

Діана поділилася знімками з колишнім коханим і зізналася, що очікувала від партнера більшого, ніж він був готовий їй дати. Зараз вона відновлюється після невдалого досвіду.

Весілля Діани Зотова / скрін з відео

"У якийсь момент ти просто розумієш: люди не змінюються. Але змінитися можеш ти сама, переставши приймати те, що руйнує тебе. Маленька порада: ніколи не беріть на себе відповідальність, якщо не впевнені, що готові нести її до кінця. Я більше не дозволю нікому себе руйнувати. Тепер я дозволяю собі тільки бути щасливою, незважаючи ні на що", — поділилася Зотова.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що Ольга Харлан поділилася з шанувальниками довгоочікуваною і дуже щасливою новиною. З офіційної заяви спортсменки стало відомо, що всього кілька днів тому вона вперше стала матір'ю.

Також Світлані Лободі нарешті вдалося знайти покупця на свій підмосковний будинок. Продаж цього розкішного і просторого сімейного гнізда обернувся для знаменитості значною фінансовою вигодою у розмірі колосальних 850 мільйонів рублів.

Вас може зацікавити:

Про реаліті-шоу "Холостяк" "Холостяк" — реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред