"Кілька разів сходилися": колишня Цимбалюка розкрила їхні стосунки

Світлана Готочкіна відповіла на чутки про возз'єднання пари.

https://glavred.net/stars/neskolko-raz-shodilis-byvshaya-cimbalyuka-raskryla-ih-otnosheniya-10729235.html Посилання скопійоване

Світлана Готочкіна - стосунки з Тарасом Цимбалюком / колаж: Главред, фото: instagram.com, Світлана Готочкіна

Ви дізнаєтеся:

Світлана Готочкіна прокоментувала стосунки з Тарасом Цимбалюком

Чи разом вони зараз

Українська бізнесвумен Світлана Готочкіна відверто відповіла на чутки про роман з актором і колишнім Холостяком Тарасом Цимбалюком в Instagram. Глядачі романтичного реаліті давно підозрювали, що їхні стосунки тривали навіть під час проекту.

Світлана вирішила розвіяти чутки і відверто зізналася, що вони з Тарасом кілька разів поновлювали стосунки цього року. Попри прагнення пари бути разом, їхній союз не пройшов перевірку на міцність - зрештою вони остаточно розлучилися.

відео дня

Світлана Готочкіна - чи зустрічається з Тарасом Цимбалюком / фото: instagram.com, Світлана Готочкіна

"Так, кілька разів за цей рік ми сходилися і розходилися, але врешті-решт зрозуміли, що тільки марнуємо час один на одного і краще нам йти окремо по життю", - розповіла Готочкіна.

Бізнесвумен також повідомила, що залишилася з актором у хороших стосунках. Ба більше, Світлана хоче продовжувати з ним дружнє спілкування, однак Тарас, за її словами, не в захваті від цієї ідеї.

Тарас Цимбалюк - особисте життя/ фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

"Я до Тараса прекрасно ставлюся, люблю його як людину, у нас дружні стосунки (ну, точніше, мені б хотілося з ним дружити, а він поки що не сильно зі мною дружить), але, думаю, це все справа часу", - натякнула дівчина.

Тарас Цимбалюк / інфографіка: Главред

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що відомий співак і лідер групи Måneskin Даміано Давид зважився на важливий крок в особистому житті. Артист повідомив, що освідчився своїй дівчині, американській актрисі та співачці Дав Кемерон.

Також акторка Наталка Денисенко несподівано заговорила про весілля. Після скандального розлучення з актором Андрієм Федінчиком Наталка Денисенко почала зустрічатися з бізнесменом і моделлю Юрієм Савранським. Виявилося, що акторка збирається заміж.

Вас може зацікавити:

Про персону: Тарас Цимбалюк Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред