"Кілька разів сходилися": колишня Цимбалюка розкрила їхні стосунки

Українська бізнесвумен Світлана Готочкіна відверто відповіла на чутки про роман з актором і колишнім Холостяком Тарасом Цимбалюком в Instagram. Глядачі романтичного реаліті давно підозрювали, що їхні стосунки тривали навіть під час проекту.
Світлана вирішила розвіяти чутки і відверто зізналася, що вони з Тарасом кілька разів поновлювали стосунки цього року. Попри прагнення пари бути разом, їхній союз не пройшов перевірку на міцність - зрештою вони остаточно розлучилися.
"Так, кілька разів за цей рік ми сходилися і розходилися, але врешті-решт зрозуміли, що тільки марнуємо час один на одного і краще нам йти окремо по життю", - розповіла Готочкіна.
Бізнесвумен також повідомила, що залишилася з актором у хороших стосунках. Ба більше, Світлана хоче продовжувати з ним дружнє спілкування, однак Тарас, за її словами, не в захваті від цієї ідеї.
"Я до Тараса прекрасно ставлюся, люблю його як людину, у нас дружні стосунки (ну, точніше, мені б хотілося з ним дружити, а він поки що не сильно зі мною дружить), але, думаю, це все справа часу", - натякнула дівчина.
Про персону: Тарас Цимбалюк
Тарас Цимбалюк - український актор театру, кіно і телебачення. Найбільш відомий роботами в серіалах "Спіймати Кайдаша", "Кава з кардамоном", "Кріпосна" і "Жіночий лікар".
