Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

Переможець "Євробачення" Даміано Давид оголосив про заручини - хто обраниця

Христина Трохимчук
4 січня 2026, 10:11оновлено 4 січня, 10:49
46
Дав Кемерон засвітила обручку.
Даміано Давид і Дав Кемерон одружуються
Даміано Давид і Дав Кемерон одружуються / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даміано Давид

Ви дізнаєтеся:

  • Соліст гурту Måneskin одружується
  • Хто така Дав Кемерон

Відомий співак і лідер гурту Måneskin Даміано Давид зважився на важливий крок в особистому житті. Артист повідомив в Instagram, що освідчився своїй дівчині, американській акторці та співачці Дав Кемерон.

На сторінці Даміано в соцмережах з'явилися фотографії закоханої пари. Акцент на знімках був зроблений на розкішній каблучці на руці Дав з великим діамантом по центру. Пара не приховувала своєї радості і ніжності один до одного - соліст Måneskin з теплотою дивився на обраницю і ніжно цілував її в лоб.

відео дня
Даміано Давид особисте життя
Даміано Давид особисте життя / фото: instagram.com, Даміано Давид

"Це буде прекрасний рік", - повідомив шанувальникам переможець Євробачення 2021, натякнувши на весілля.

Заручини підтвердила і Дав Кемерон, розмістивши світлини з коханим і зазначивши, що дуже щаслива.

"Моя улюблена частина життя. З Новим роком!", - підписала знімки актриса, додавши смайлик обручки.

Переможець Євробачення 2021 одружується
Переможець Євробачення 2021 одружується / фото: instagram.com, Даміано Давид

Даміано Давид і Дав Кемерон - стосунки

Даміано і Дав вперше перетнулися на премії MTV VMAs 2022, проте тоді все обмежилося коротким знайомством. Справжня іскра спалахнула через рік, на VMAs 2023, після чого співачку помітили на концерті Måneskin у Нью-Йорку. У лютому 2024 року вони офіційно підтвердили свій статус, з'явившись на червоній доріжці премії "Греммі".

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що українська актриса Наталка Денисенко несподівано проговорилася в Instagram про весілля. Нещодавно знаменитість розсекретила свої стосунки з Юрієм Савранським і, схоже, має на нього серйозні плани.

Також актриса Анна Сагайдачна повідомила шанувальникам радісну новину. Зірка серіалу "Кріпосна" записала відео, де показала позитивний тест на вагітність. Сагайдачна зовсім нещодавно стала мамою вдруге - акторка вже виховує сина та доньку.

Вас може зацікавити:

Про персону: Даміано Давид

Даміано Давид - головний вокаліст, фронтмен італійського рок-гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021 із піснею "Zitti e buoni". Вважається одним із найбільш високооплачуваних рок-музикантів в Італії, повідомляє Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу Євробачення-2021
Новини партнерів

Головне за день

Більше
"Підстав очікувати миру немає": війна завершиться не в Україні - The Independent

"Підстав очікувати миру немає": війна завершиться не в Україні - The Independent

11:52Україна
Морози до -20°C, сніг і шквальний вітер: відома дата лютого похолодання

Морози до -20°C, сніг і шквальний вітер: відома дата лютого похолодання

11:44Синоптик
У Києві вибухнуло авто біля житлових будинків - є постраждалі

У Києві вибухнуло авто біля житлових будинків - є постраждалі

11:21Україна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

Коли святять воду на Водохреще у 2026: у церкві назвали точну дату

Коли святять воду на Водохреще у 2026: у церкві назвали точну дату

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

Останні новини

12:05

"Проходить лікування через контузію": Вітвіцька розповіла про службу нареченого-воїна

12:02

Любовний гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня

11:52

"Підстав очікувати миру немає": війна завершиться не в Україні - The Independent

11:50

Фінансовий гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня

11:44

Морози до -20°C, сніг і шквальний вітер: відома дата лютого похолодання

Рішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 роціРішення в кишені Путіна: Шамшур - про те, чи чекати завершення війни у 2026 році
11:21

У Києві вибухнуло авто біля житлових будинків - є постраждалі

10:48

"Кілька разів сходилися": колишня Цимбалюка розкрила їхні стосунки

10:31

Путін перед складним вибором: усі сценарії для диктатора ризиковані - The Times

10:25

Гороскоп Таро на тиждень з 5 по 11 січня: Овнам - усамітнення, Ракам - перший крок

Реклама
10:15

"Без ілюзій": експерт розкрив, що насправді стоїть за призначенням Буданова

10:11

Переможець "Євробачення" Даміано Давид оголосив про заручини - хто обраниця

09:25

Карта Deep State онлайн за 4 січня: що відбувається на фронті (оновлюється)

09:20

Чому 5 січня не можна виконувати домашнє прибирання: яке церковне свято

09:13

Карта повітряних тривог в Україні онлайн: що збили за 4 січня (оновлюється)

08:49

Гороскоп на завтра 5 січня: Близнюкам - несподівана правда, Водоліям - вигода

08:40

Гороскоп на тиждень з 5 по 11 січня: Леви досягнуть цілей, Діви - вирішать проблеми

08:23

Венесуела отримала виконувача обов'язків президента - хто ним став

08:10

Кремль усе менше довіряє КадировуПогляд

07:44

Україна близька до миру, але одне питання залишається відкритим - NYT

06:10

Як Москва намагається довести, що є надійним "політичним дахом" для людожерських режимівПогляд

Реклама
05:12

Стюардеса розкрила, на які два місця в літаку ніколи не сяде: яка причина

04:30

Більше, ніж початок білої смуги: які знаки зодіаку незабаром підкорять удачу

03:37

Багато хто використовує неправильно: як процідити макарони друшляком

02:31

Що потрібно покласти в кишеню від псування: прикмети на свято 4 січня

01:32

Життя після смерті: жінка пережила неймовірний досвід і дізналася про безсмертя

03 січня, субота
23:25

"Це номер один": Зеленський натякнув на нові переговори з Трампом у США

22:55

В переговорах не буде сенсу: експерт пояснив, як зупинити Путіна і війну

22:32

Лорак проміняла рідну доньку на нового чоловіка: що вона зробила

22:31

Енергетичний удар: тривожний прогноз масштабного блекауту в Україні

22:03

У Москві скасували ювілейний концерт путіністки Доліної

21:29

Перемир'я дасть фору Путіну: названо терміни нової війни РФ з Україною

21:16

Вілла Сміта звинуватили в сексуальних домаганнях

20:51

"Новий шанс": Зеленський вийшов з заявою про закінчення війни в Україні

20:36

Сніг, шалений вітер та мороз: Україну накриває справжній зимовий Армагеддон

20:25

"Вбиває багато людей": Трамп несподівано накинувся на Путіна через Україну

20:10

Закуска розлетиться на ура: рецепт дуже смачних бубликів з фаршем

19:50

"Вона його так любила": росіяни ударом по Харкову вбили молоду матір і її сина

19:37

Кінець кошмару автомобілістів: один фокус прибере лід на склі за секундиВідео

19:25

Яєчня буде в рази смачнішою, якщо додати один простий інгредієнт: секрет шеф-кухаря

19:19

Обговорюється відставка голови СБУ Малюка: після такого рішення у Кремлі відкоркують шампанське — джерела

Реклама
19:10

Відкладена інерція: чи стануть протести в Ірані новою війною на Близькому СходіПогляд

18:36

Світло вимикатимуть не всім: Укренерго розкрило, як діятимуть обмеження 4 січня

18:35

Вступ України до Євросоюзу: у Кабміні розкрили дату і головну умову

18:27

Командири РФ тиснуть: окупанти масово відмовляються йти на штурми та дезертують

17:33

Арешт США диктатора Мадуро: у МЗС України зробили гучну заяву

17:26

РФ страждатиме більше: експерт анонсував серйозні удари по території ворога

17:10

Повний блекаут у Києві: яких наслідків очікувати від нових обстрілів

16:57

Зеленський міняє голів ОВА відразу в п'яти областях: відомі подробиці

16:38

ЗСУ заблокували окупантів в великому місті: військовий розповів про поразку ворога

16:09

Потужне посилення ЗСУ: у Генштабі розкрили деталі нової угоди з Пентагоном

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Економіка
ТарифиКурс валютЦіни на продуктиГрошова допомога
Мода та краса
Новини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилки
Цікаве
Тести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломки
Рецепти
Прості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакускиСалати
Новини шоу бізнесу
Ані ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінФіліп КіркоровНастя КаменськихОлена ЗеленськаВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга Сумська
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря
Новий рік 2026
Рік Червоного Вогняного Коня - яким буде 2026 рікУ чому зустрічати Новий рік 2026Китайський гороскоп на 2026 рік

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти