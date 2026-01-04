Переможець "Євробачення" Даміано Давид оголосив про заручини - хто обраниця

Дав Кемерон засвітила обручку.

Даміано Давид і Дав Кемерон одружуються / колаж: Главред, фото: instagram.com, Даміано Давид

Відомий співак і лідер гурту Måneskin Даміано Давид зважився на важливий крок в особистому житті. Артист повідомив в Instagram, що освідчився своїй дівчині, американській акторці та співачці Дав Кемерон.

На сторінці Даміано в соцмережах з'явилися фотографії закоханої пари. Акцент на знімках був зроблений на розкішній каблучці на руці Дав з великим діамантом по центру. Пара не приховувала своєї радості і ніжності один до одного - соліст Måneskin з теплотою дивився на обраницю і ніжно цілував її в лоб.

Даміано Давид особисте життя / фото: instagram.com, Даміано Давид

"Це буде прекрасний рік", - повідомив шанувальникам переможець Євробачення 2021, натякнувши на весілля.

Заручини підтвердила і Дав Кемерон, розмістивши світлини з коханим і зазначивши, що дуже щаслива.

"Моя улюблена частина життя. З Новим роком!", - підписала знімки актриса, додавши смайлик обручки.

Переможець Євробачення 2021 одружується / фото: instagram.com, Даміано Давид

Даміано Давид і Дав Кемерон - стосунки

Даміано і Дав вперше перетнулися на премії MTV VMAs 2022, проте тоді все обмежилося коротким знайомством. Справжня іскра спалахнула через рік, на VMAs 2023, після чого співачку помітили на концерті Måneskin у Нью-Йорку. У лютому 2024 року вони офіційно підтвердили свій статус, з'явившись на червоній доріжці премії "Греммі".

Про персону: Даміано Давид Даміано Давид - головний вокаліст, фронтмен італійського рок-гурту Måneskin, який переміг на Євробаченні-2021 із піснею "Zitti e buoni". Вважається одним із найбільш високооплачуваних рок-музикантів в Італії, повідомляє Вікіпедія.

