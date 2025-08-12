У Росії у віці 49 років померла популярна актриса і співачка

Причину смерті та подробиці того, що сталося, поки не розголошують.

У Росії померла популярна актриса / Колаж Главред, фото Стархіт

У терористичній Росії стало відомо про те, що акторка і співачка Анна Кузнєцова пішла з життя на 49-му році.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, трагедія сталася 11 серпня. Причина смерті і подробиці того, що сталося, поки не розголошуються. Співак Олександр Пахмутов, який працював з акторкою, підтвердив сумні звістки.

За словами Пахмутова, у актриси були проблеми зі здоров'ям.

Померла російська акторка / Фото Стархіт

Анна Кузнєцова здобула популярність завдяки ролі Серафими Плужникової у військовій драмі "Батальйонъ" Дмитра Месхієва. Згодом вона з'являлася у проєктах - "Шеф", "Ментівські війни", "Велика", "Вісімдесяті", "Невський", "Тест на вагітність", "Перший відділ" та "У раю місць немає".

