Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

У Росії у віці 49 років померла популярна актриса і співачка

Олена Кюпелі
12 серпня 2025, 23:52оновлено 13 серпня, 00:22
114
Причину смерті та подробиці того, що сталося, поки не розголошують.
У Росії померла популярна актриса
У Росії померла популярна актриса / Колаж Главред, фото Стархіт

Коротко:

  • Чим хворіла актриса
  • У яких фільмах вона зіграла

У терористичній Росії стало відомо про те, що акторка і співачка Анна Кузнєцова пішла з життя на 49-му році.

Як пишуть пропагандистські ЗМІ, трагедія сталася 11 серпня. Причина смерті і подробиці того, що сталося, поки не розголошуються. Співак Олександр Пахмутов, який працював з акторкою, підтвердив сумні звістки.

відео дня

За словами Пахмутова, у актриси були проблеми зі здоров'ям.

Померла російська актриса
Померла російська акторка / Фото Стархіт

Анна Кузнєцова здобула популярність завдяки ролі Серафими Плужникової у військовій драмі "Батальйонъ" Дмитра Месхієва. Згодом вона з'являлася у проєктах - "Шеф", "Ментівські війни", "Велика", "Вісімдесяті", "Невський", "Тест на вагітність", "Перший відділ" та "У раю місць немає".

Новини шоу-бізнесу в Україні та в світі:

Зазначимо, як повідомляв Главред, у віці 70-ти років у Ялті помер режисер "Майстра і Маргарити". Кінорежисер Юрій Кара в останні роки жив в окупованому Криму.

Раніше стало відомо про те, що зірка хеві-металу Оззі Осборн помер лише за кілька тижнів після возз'єднання з колегами по групі Black Sabbath і проведення великого прощального концерту для фанатів.

Вас також може зацікавити:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:10Війна
Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

23:06Війна
"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

22:43Війна
Реклама

Популярне

Більше
Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Карта Deep State онлайн за 12 серпня: що відбувається на фронті (оновлюється)

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Софія Ротару публічно відкинула відому українську співачку - деталі

Зовсім не приховує: подробиці особистого життя втікача Влада Ями

Зовсім не приховує: подробиці особистого життя втікача Влада Ями

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Щонайменше 12 добровольців загинули в тренувальному таборі в Кропивницькому - NYT

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Китайський гороскоп на завтра 13 серпня: Тиграм - занепокоєння, Мавпам - обман

Останні новини

01:30

Джонні Депп повернеться до "Піратів Карибського моря", але за однієї умови

01:10

Кремль знайшов слабке місце Трампа: у FT пояснили, як це може зіграти на руку Путіну

01:04

Вражаюче "до і після": Камінська показала, який вигляд мала 20 років тому

00:17

Секрет козацької зачіски: за що запорожці отримували право носити оселедець

12 серпня, вівторок
23:52

У Росії у віці 49 років померла популярна актриса і співачка

Кризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - ШапранКризу в Росії прискорять санкційний зашморг Заходу та удари по НПЗ - Шапран
23:29

"На вулиці мене не зупиняли": Антон Wellboy висловився про мобілізацію

23:25

Дружина Забарного в приватному літаку та сумкою за 300 тисяч анонсувала "нове життя"

23:13

Де два коти: тільки найуважніші знайдуть їх за 12 секунд

23:06

Шалений успіх та багатство: які зміни чекають у 2025 році за датою народженняВідео

Реклама
23:06

Чи можливий новий наступ з Білорусі: розвідка України оцінила ризики

22:55

"Це був мегауспіх": голова СБУ розкрив деталі унікальної спецоперації на Курщині

22:43

"Радник Путіна" назвав головні "хотілки" Кремля на зустрічі з Трампом

22:08

Чи можна прати подушки в пральній машині: експерти розкрили секрети догляду

22:02

Трамп їде на Аляску: у Білому домі розповіли деталі зустрічі і чому без Зеленського

21:27

"З цього все починається": за скільки зрадниця Повалій продалася Януковичу

21:04

Мир "в обмін" на території: Зеленський поставив жорстку умову

20:56

Розплата прийшла: у сім'ї путіністів Пригожина і Валерії страшне горе

20:53

Ситуація на Донеччині: у FT проаналізували подальші сценарії розвитку подій

20:28

"Розпочнеться третя війна": Зеленський зробив гучну заяву щодо Донбасу

20:25

"Навіть на референдумі": спікер ВР сказав, чи може Україна відмовитися від територій

Реклама
20:10

"Будь-якими шляхами": спливла жорстка правда про втікача Винника

20:06

Збільшення стипендій та зимовий вступ: Зеленський анонсував зміни для студентів

19:52

Зеленський зробив заяву про ситуацію на Добропільському та Покровському напрямках

19:51

"Усик тримає мої пояси в оренді": несподіваний виклик для українського боксера

19:38

"Захід серйозно взявся за Путіна": Кремлю загрожує нафтовий удар

19:31

Філіп Кіркоров терміново покинув РФ - де він тепер

19:25

Кілька днів Україна буде під впливом антициклону: якою буде погода

19:10

Мюнхенська пастка на АлясціПогляд

19:08

"Якась бабуся вигадала": навіщо в'яжуть на руки хустини під час похоронуВідео

19:00

Двісті грам і вони спілі: городниця поділилася дідовським методом без хіміїВідео

18:55

Як харчувалася принцеса Діана, щоб залишатися стрункою: не їла цей продукт

18:39

Гороскоп Таро на завтра 13 серпня: Близнюки - щастя, Рак - знак

18:32

Вдруге за тиждень: СБУ вдарила по терміналі зберігання "Шахедів" у Татарстані

18:09

Що потрібно з іконою вдома 13 серпня: прикмети, яких варто дотримуватися

18:04

Плями від поту та дезодоранту зникнуть на очах: знадобиться копійчаний продукт

18:03

Ворог обійшов позиції і зайшов у тил ЗСУ: Генштаб про деталі прориву РФ на сході

17:43

Де ховається чорненька з НеАнгелів із секретною дитиною - стиліст розкрив таємницю

17:31

Зеленський поговорив з Ердоганом: у Туреччині оголосили про мирну ініціативу

17:21

Чим заміняли всім відомий йогурт у СРСР та як він називавсяВідео

17:12

Де заховався папуга: тільки люди із суперздібностями його побачать

Реклама
16:55

Від простої добавки щури біжать не оглядаючись: як легко позбутися гризунівВідео

16:53

Території "в обмін" на завершення війни: Україна оголосила свою позицію

16:52

Рішень щодо України не буде: Зеленський здивував заявою про саміт на Алясці

16:41

Зеленський доручив спростити перетин кордону для частини чоловіків: хто у списку

16:24

Ворог посилив тиск на двох важливих напрямках: куди рвуться росіяни

16:15

"Ситуація дуже складна, запас міцності економіки РФ добіг кінця": що чекає на РосіюВідео

16:05

Санкції "знищать Росію": у Сенаті пригрозили Путіну перед переговорами

15:59

Голлівуд зніме приквел "Рембо": хто замінить Сталлоне

15:50

В українців може виникнути заборгованість за газ при регулярній сплаті - причина

15:43

Серед старого лахміття знайдете скарб: радянський годинник, який коштує тисячіФото

Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітика
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2025
Синоптик
Погода на завтраПилова буряПрогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодні
Лайфхаки та хитрощі
ПранняКімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвто
Цікаве
Народні прикметиУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Мода та краса
Гарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волосся
Новини шоу бізнесу
Кейт МіддлтонОлена ЗеленськаАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотапСофія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровАні Лорак
Рецепти
СалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове менюЗакуски
Культура
Чому Волинську область не назвали ЛуцькоюЗвідки насправді взялися українціЧому саме Київ став столицею УкраїниЯк Росія вкрала в України гімн
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Економіка
Ціни на продуктиГрошова допомогаТарифиКурс валют
© 2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти