Забрала важка хвороба: помер 24-річний український режисер

Стало відомо про смерть 24-річного українського режисера Сергія Сасіна. Про трагедію повідомили його рідні на сторінці у Facebook.
На сторінці Сергія з'явилося поетичне послання від його брата Назарія. Саме він розповів шанувальникам і знайомим про смерть близької людини і повідомив, що до останнього перебував поруч з братом.
"Сергій сьогодні вранці відлетів у вирій. Тепер сяє нам з небес, як сяяв на землі... Лети-лети, мій братику Сергуняшик, я, твій Зязик, брат Назарко, був з тобою і слухав твоє останнє дихання", — написав він.
Причиною смерті молодого режисера стала онкологія. Сергію Сасіну діагностували рак кишківника, ускладнений метастазами. Хвороба забрала життя творця на 25-му році життя.
Після повідомлення про смерть режисера про нього висловилися його колеги. Актор і режисер Олексій Гладушевський поділився у своєму Telegram-каналі, що Сергій був дуже світлою людиною і щиро радів успіхам кожного актора.
"Такою світлою людиною він був. Останнім спогадом залишиться момент, коли Сергій повідомив і привітав мене з тим, що я пройшов на "Митницю" в Театр драми і комедії на лівому березі Дніпра. Я тоді так зрадів і відчував, як він радіє разом зі мною, як радів усім учасникам", — написав Олексій.
Хто такий Сергій Сасін
Сергій Сасін — український режисер і театральний діяч, який народився 23 травня 2001 року в Києві. У професійних колах він був відомий як керівник літературно-драматургічної частини Театру драми і комедії на лівому березі, де активно займався розвитком молодих талантів і курирував сучасні театральні проекти. Широке визнання прийшло до нього в 2022 році після виходу фільму "Несміяна".
