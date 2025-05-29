Страшний діагноз: екс-дружина Максима Неліпи про те, як страждав загиблий артист

Коротко:
- Який діагноз був у Неліпи і як проявлялася хвороба
- Де йому змогли допомогти
Колишня дружина покійного артиста Максима Неліпи, який загинув на фронті, розповіла про те, що у героя була страшна хвороба.
Про це вона повідомила виданню Обозреватель.
За словами Тамари Неліпи, артисту поставили страшний діагноз в Україні.
"Максу тоді ставили страшний діагноз - це історія, про яку знають тільки наші друзі. Ми дуже вдячні родині Володимира Гройсмана - його дружина допомогла з лікуванням в Ізраїлі", - розповідає вона.
За її словами, на той час вони в Україні перепробували всіх лікарів і боролися з недугою роки два.
"Максу нанесли на зйомках дуже неякісний грим - і почалися проблеми зі шкірою обличчя. Це можна помітити, якщо придивитися, на його публічних фотографіях того часу. Завдяки ізраїльським лікарям ми дізналися, що тієї страшної хвороби, яку намагалися "лікувати" в Києві і взяти великі гроші, немає", - додає вона.
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Раніше Главред писав про те, що Максим Неліпа захищав Україну на фронті з 2022 року. На смерть Максима відреагували й українські знаменитості, висловивши свої співчуття.
Раніше також стало відомо про те, чому на похороні Максима Неліпи не буде його сім'ї, найближчих людей.
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Хто такий Максим Неліпа?
Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.
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