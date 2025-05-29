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Страшний діагноз: екс-дружина Максима Неліпи про те, як страждав загиблий артист

Олена Кюпелі
29 травня 2025, 13:31
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Тамара Неліпа розповіла про те, що ще загиблому герою й артисту поставили діагноз.
Колишня дружина Неліпи розповіла про його хворобу
Колишня дружина Неліпи розповіла про його хворобу / Колаж Главред, фото Facebook/NelipaMax

Коротко:

  • Який діагноз був у Неліпи і як проявлялася хвороба
  • Де йому змогли допомогти

Колишня дружина покійного артиста Максима Неліпи, який загинув на фронті, розповіла про те, що у героя була страшна хвороба.

Про це вона повідомила виданню Обозреватель.

відео дня

За словами Тамари Неліпи, артисту поставили страшний діагноз в Україні.

Максим Неліпа з колишньою дружиною
Максим Неліпа з колишньою дружиною / Фото Facebook/NelipaMax

"Максу тоді ставили страшний діагноз - це історія, про яку знають тільки наші друзі. Ми дуже вдячні родині Володимира Гройсмана - його дружина допомогла з лікуванням в Ізраїлі", - розповідає вона.

За її словами, на той час вони в Україні перепробували всіх лікарів і боролися з недугою роки два.

Максим Неліпа з колишньою дружиною та дітьми
Максим Неліпа з колишньою дружиною та дітьми / Фото Facebook/NelipaMax

"Максу нанесли на зйомках дуже неякісний грим - і почалися проблеми зі шкірою обличчя. Це можна помітити, якщо придивитися, на його публічних фотографіях того часу. Завдяки ізраїльським лікарям ми дізналися, що тієї страшної хвороби, яку намагалися "лікувати" в Києві і взяти великі гроші, немає", - додає вона.

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Раніше Главред писав про те, що Максим Неліпа захищав Україну на фронті з 2022 року. На смерть Максима відреагували й українські знаменитості, висловивши свої співчуття.

Раніше також стало відомо про те, чому на похороні Максима Неліпи не буде його сім'ї, найближчих людей.

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Хто такий Максим Неліпа?

Максим Неліпа - український актор, телеведучий, воїн (старший лейтенант ЗСУ). Учасник "Дизель Шоу", "Танці з зірками-2". Ведучий шоу "Народна зірка", квартирної лотереї "Хто там?", прогнозів погоди тощо. Співпрацював із телеканалами 1+1, ICTV, Перший.

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