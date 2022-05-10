"Не хочу бути причетною до цього": сестра Дантеса мріє позбутися паспорта РФ

Володимир Дантес розповів про сестру з російським громадянством / instagram.com/vladimirdantes

Український музикант, ведучий і комік Володимир Дантес визнаний ворогом Росії у той час, як його сестра є громадянкою рф.

На щастя, сім'ю артиста обійшла трагедія розбрату через політичні переконання - сім'я Дантеса цілком підтримує Україну і засуджує військове вторгнення рф.

В інтерв'ю для програми ЖВЛ музикант зізнався - його сестра, яка довгі роки жила в Росії і навіть отримала громадянство, покинула країну і зараз російський паспорт її обтяжує.

"У мене є сестра, але вона дуже давно поїхала. І на початку війни вона кожен день плакала, підтримувала. Зараз вона живе у Європі й хоче зараз отримати українське громадянство. Вона каже: "Я хочу змінити громадянство, не хочу бути причетною до цього. Не хочу цей паспорт. Мені з ним важко", - поділився він.

Також Дантес зазначив - йому вдалося зберегти російських друзів, тому що більшість з них виявилося адекватними, розумними людьми. Вони також покинули рф, не бажаючи підтримувати будь-яким чином країну агресора і криваву військову політику збожеволілого путіна: "Є друзі, які з перших днів поїхали звідти й вибачаються досі. Вони дуже багато роблять, а головне, вони не захищають ні себе, ні русню. Вони мовчки роблять справу та не ставлять жодних запитань".

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Раніше Володимир Дантес прокоментував роман колишньої дружини Наді Дорофєєвої з їх другом сім'ї Михайлом Кацуріним.

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