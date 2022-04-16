"Ми, українські євреї, ще ті поганці": Володимир Дантес оголошений ворогом Росії

Володимир Дантес оголошений ворогом Росії / instagram.com/vladimirdantes

Український співак і комік Володимир Дантес поділився з шанувальниками щасливою новиною - йому вручили нове звання.

Музикант не став поки Народним артистом, не отримав Греммі (поки), але був відзначений російським Комітетом захисту національних інтересів, як ворог народу.

Місце в цьому списку дуже порадувало Дантеса. Він навіть засмутився, що укладачі реєстру негідних тягнули так довго.

"Фух, чому так довго мене розглядали? Мені, правда, незрозуміло. Я реально подавався ще в лютому. Ви дуже довго думаєте! Всіх вітаю, з вами ворог РФ", – розповівши співак в Instagram-сторіс.

У список ворогів народу Володимир Дантес (Гудков) потрапив за те, що він "оспівує дії неонацистського батальйону "Азов", поширюючи пропагандистські відео, а також закликає росіян брати участь у незаконних вуличних акціях проти спеціальної військової операції".

Формулювання потішило співака, він зазначив що він, будучи українським євреєм, ще той поганець.

Володимир Дантес оголошений ворогом Росії / instagram.com/vladimirdantes

Володимир Дантес оголошений ворогом Росії / instagram.com/vladimirdantes

читайте також"Мені соромно, що я хотіла дружби з тобою": Полякова жорстко звернулася до Кіркорова

У список ворогів росії також потрапили Маша Єфросиніна і Дмитро Комаров. Знаменитості поділилися в соціальних мережах своїми враженнями від нового статусу.

Інші новини: