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"Ми, українські євреї, ще ті поганці": Володимир Дантес оголошений ворогом Росії

16 квітня 2022, 23:50

Співак засмутився, що з новим "призначенням" тягнули так довго.

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Володимир Дантес оголошений ворогом Росії / instagram.com/vladimirdantes

Український співак і комік Володимир Дантес поділився з шанувальниками щасливою новиною - йому вручили нове звання.

Музикант не став поки Народним артистом, не отримав Греммі (поки), але був відзначений російським Комітетом захисту національних інтересів, як ворог народу.

Місце в цьому списку дуже порадувало Дантеса. Він навіть засмутився, що укладачі реєстру негідних тягнули так довго.

"Фух, чому так довго мене розглядали? Мені, правда, незрозуміло. Я реально подавався ще в лютому. Ви дуже довго думаєте! Всіх вітаю, з вами ворог РФ", – розповівши співак в Instagram-сторіс.

У список ворогів народу Володимир Дантес (Гудков) потрапив за те, що він "оспівує дії неонацистського батальйону "Азов", поширюючи пропагандистські відео, а також закликає росіян брати участь у незаконних вуличних акціях проти спеціальної військової операції".

Формулювання потішило співака, він зазначив що він, будучи українським євреєм, ще той поганець.

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Володимир Дантес оголошений ворогом Росії / instagram.com/vladimirdantes
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Володимир Дантес оголошений ворогом Росії / instagram.com/vladimirdantes

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У список ворогів росії також потрапили Маша Єфросиніна і Дмитро Комаров. Знаменитості поділилися в соціальних мережах своїми враженнями від нового статусу.

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