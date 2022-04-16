"Ми, українські євреї, ще ті поганці": Володимир Дантес оголошений ворогом Росії

Співак засмутився, що з новим "призначенням" тягнули так довго.
Український співак і комік Володимир Дантес поділився з шанувальниками щасливою новиною - йому вручили нове звання.
Музикант не став поки Народним артистом, не отримав Греммі (поки), але був відзначений російським Комітетом захисту національних інтересів, як ворог народу.
Місце в цьому списку дуже порадувало Дантеса. Він навіть засмутився, що укладачі реєстру негідних тягнули так довго.
"Фух, чому так довго мене розглядали? Мені, правда, незрозуміло. Я реально подавався ще в лютому. Ви дуже довго думаєте! Всіх вітаю, з вами ворог РФ", – розповівши співак в Instagram-сторіс.
У список ворогів народу Володимир Дантес (Гудков) потрапив за те, що він "оспівує дії неонацистського батальйону "Азов", поширюючи пропагандистські відео, а також закликає росіян брати участь у незаконних вуличних акціях проти спеціальної військової операції".
Формулювання потішило співака, він зазначив що він, будучи українським євреєм, ще той поганець.
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У список ворогів росії також потрапили Маша Єфросиніна і Дмитро Комаров. Знаменитості поділилися в соціальних мережах своїми враженнями від нового статусу.
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