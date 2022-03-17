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"Не було часу відповідати": Лобода жорстко висловилася про зміну українського громадянства

17 березня 2022, 18:10

Світлана Лобода уродженка Ірпеня, міста, яке відноситься до найбільш постраждалим від російського вторгнення.

Лобода
Світлана Лобода / Instagram

Співачка Світлана Лобода, яка часто виступала в Росії, спростувала інформацію про зміну громадянства.

Російські ЗМІ напередодні масово опублікували інформацію, що Лобода відкинула українське громадянство і змінила його на паспорт Мальти.

"Важливо. У мене одне громадянство. Було їсти і буде. І воно українське", - написала Лобода, продемонструвавши фото пошарпаного документа.

Чому так пізно відреагувала Лобода на чутки про зміну громадянства, співачка відповіла досить жорстко: "Не було часу відповідати на всяку хрень".

Світлана Лобода уродженка Ірпеня, міста, яке відноситься до найбільш постраждалим від російського вторгнення.

"Кожен вибирає свій шлях - одні сіють цькування і агресію, інші прагнуть бути корисними і потрібними. Я вибираю другий. За 21 день ми зуміли вивезти понад 90 сімей, серед них діти, бабусі, мами . Розселили і допомогли з продовольством на найближчі тижні", - відзвітувала вона.

Співачка повідомила, що вона і її команда цілодобово вирішують проблеми з документами, доставляють гуманітарну допомогу скрізь, де є доступ.

"Я роблю все що в моїх силах, щоб допомагати кожну хвилину, кожній людині, яку ще можна врятувати. І я буду робити це, поки вистачить моїх сил! Спасибі людям, які поруч зі мною - виявилося, що я живу серед справжніх героїв. І сьогодні я закликаю всіх моїх передплатників слухати тільки своє серце і максимально надавати допомогу тим, хто зараз знаходиться в критичній ситуації!",- резюмувала співачка.

Раніше повідомляли, що український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні.

Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав-президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

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