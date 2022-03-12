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Маразматичні старички з деменцією грають останню партію: Потап звернувся до Путіна і Лукашенка

12 березня 2022, 15:08

Музикант звернувся до жителів цих країн з питанням, як вони терплять таки "лідерів".

Потап
Потап назвав Путіна і Лукашенка маразматичними старичками з деменцією / скріншот

Український репер і продюсер Потап (Олексій Потапенко) відреагував на останні події війни в Україні. Зокрема, на новини про можливе вторгнення в нашу країну військ Білорусі для підтримки Росії. І назвав глав обох держав - президента РФ Володимира Путіна і самопроголошеного лідера РБ Олександра Лукашенка старичками, схильними до маразму і деменції.

"Тобто два досить літніх, схильних до маразму і деменції, дідка хочуть, щоб ми повірили, що чорне це біле і навпаки... Засиділися товариші пенсіонери, пора і честь знати", - написав Потап в Іnstagram.

За його словами, Путін і Лукашенко грають останню партію і дуже бояться помирати.

"Думаю, що ви самі розумієте, що граєте останню свою партію! Напевно вам дуже страшно помирати, Напевно ви дуже боїтеся, раз не показуєте ніяких жодних ознак людського... одному заважає ботокс, а другому дерун в голові, але людям то не заважає", - додав музикант і звернувся до жителів цих країн з питанням, як вони це терплять.

"Люди Росії та Білорусі, невже вам не набридло?"- запитав Потап.

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