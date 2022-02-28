"Я прошу вас, давайте зупинимося!": українська співачка Світлана Лобода закликала "зупинити війну"

Лобода назвала себе українською співачкою, а Україну - своєю батьківщиною / instagram.com/lobodaofficial

Українська співачка Світлана Лобода, яка останні чотири роки жила в Росії, звернулася до своїх фанатів з проханням зробити хоч щось, щоб війна в Україні припинилася.

Співачка записала відео, в якому на межі істерики розповідає, що в Києві зараз знаходяться її близькі, яким вона не може допомогти.

"У моїй країні, Україні, відбувається повномасштабна війна, людей вбивають, люди змушені ховатися по підвалах, їм нічого їсти, з ними маленькі діти. Багато хто намагається збігати, під кулями, під ракетами.

У мене в Києві моя сім'я, мій тато, моя сестра, мої брати, мої тітки, дядьки, бабусі і дідусі. І вони всі ховаються в гаражах, підвалах, метро, тому що вивезти їх поки не можемо. Тому що це дуже небезпечно", - каже артистка.

Потім вона звернулася до своєї російської аудиторії з проханням про допомогу: "Я вас дуже прошу. Ті, хто може, зупиніть цей жах. Адже ми всі маленькі люди, ми нічого не можемо. Але є люди, які вершать долі, і можуть зробити все, щоб все це пекло закінчилося. Це глобальна катастрофа для всього світу. І до чого ми прийдемо - незрозуміло. Наше життя на волосині. Україна з кожною секундою втрачає людей. Але ми ж всі хочемо миру.

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Серед моїх підписників 10 млн росіян. Я благаю вас - давайте всі зупинимося".

Втім, у своїй слізній промові вона жодного разу не згадала про те, що ж сталося насправді - не назвала ім'я агресора Путіна, і не розповіла про те, що саме російські війська вторглися в Україну.

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