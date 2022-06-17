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"Нас поставили перед фактом": в Україні жорстко відреагували на відмову проводити Євробачення-2023

17 червня 2022, 19:48

Звернення до ЄВС підписали переможниця Євробачення-2004 Руслана Лижичко, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

Євробачення 2023
Євробачення 2023 / УНІАН

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко відреагував на заяву Європейської мовної спілки з приводу Євробачення-2023.

Так, в EBU заявили, що в Україні не може бути проведений конкурс, оскільки "не всі умови можуть бути виконані".

Зі свого боку міністр заявив, що Україна не згодна з таким рішенням і вимагає додаткових переговорів. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Україна не згодна з характером прийняття такого рішення – коли нас поставили перед фактом без обговорень можливостей інших варіантів. Але вважає, що має всі підстави для проведення подальших переговорів і знаходження спільного рішення, яке буде задовольняти всі сторони. Ми чесно виграли "Євробачення — 2022" і виконали всі умови в зазначені терміни щодо процесу узгодження його проведення в Україні - надали відповіді і гарантії щодо норм безпеки і можливі місця проведення конкурсу", - зазначив міністр культури.

Також Ткаченко додав, що проведення конкурсу в Україні – це потужний сигнал для всього світу, що він підтримує нашу державу зараз.

Україна поставила умову

"Ми будемо вимагати змінити це рішення, тому що вважаємо, що зможемо виконати всі взяті на себе зобов'язання, про що було неодноразово наголошено Європейському мовному союзу. Тому ми вимагаємо додаткових переговорів щодо проведення "Євробачення-2023" в Україні", – зазначив він.

Крім Олександра Ткаченка, звернення до ЄВС підписали переможниця "Євробачення-2004 "Руслана Лижичко, фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк та Голова Правління АТ "НСТУ" Микола Чернотицький.

Євробачення 2023 не пройде в Україні

Нагадаємо, 17 червня стало відомо, що Європейський мовний союз постановив, що пісенний конкурс Євробачення в 2023 році відбудеться не в Україні.

Організатори звернулися до Великобританії, щоб обговорити можливість проведення конкурсу там, оскільки представник цієї країни посів друге місце.

Україна виграла Євробачення

Україна здобула перемогу в конкурсі Євробачення 2022 завдяки виступу Kalush Orchestra. Хлопці в грандіозному фіналі не залишили шансів конкурентів, виконавши пісню Stefania.

Це третя перемога України в конкурсі. До сьогоднішнього дня ми перемагали в 2004 і 2016 роках.

Зазначимо, група Kalush Orchestra отримала 631 бал на Євробаченні 2022. Це другий за історію конкурсу рекорд з найвищою кількістю голосів. У 2017 році більше українських музикантів зміг зібрати лише Сальвадор Собрал (758 балів).

Президент Володимир Зеленський відреагував на перемогу України. Зробимо все, щоб Євробачення приймав український Маріуполь, заявив Зеленський.

Kalush Orchestra після перемоги на Євробаченні-2022 зробили гучну заяву.

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