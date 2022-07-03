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"Накричали і відправили назад": відому ведучу не пустили назад в Україну

3 липня 2022, 15:57

На кордоні з Угорщиною ведуча зіткнулася з проблемою.

Раміна
Раміна / Instagram raminalalala

Блогер і ведуча Раміна з початку масштабного вторгнення військ РФ в Україну з мамою поїхала за кордон. Вона отримала посвідку на проживання в Австрії. Однак блогер часто подорожувала по інших країнах, де записувала інтерв'ю для свого каналу.

Напередодні Раміна зібралася приїхати в Україну. Але на кордоні з Угорщиною ведуча зіткнулася з проблемою, її не пропустили через відсутність техпаспорта.

"Коли я їхала з України, я їхала машиною по техпаспорту в додатку "Дія". Я перетинала кордон через Румунію. Проблем з виїздом не було. Навіть сувора Австрія приймала мій техпаспорт через "Дію". Женя (хлопець Раміни - ред.) обшукав весь будинок. Техпаспорта немає. Можливо, він загубився десь, коли я збирала речі, може, випав", - написала ведуча в Instagram.

На кордоні з Угорщиною Раміна пояснила ситуацію.

"На кордоні мене зустріла жінка і командним тоном сказала щось угорською. Я так зрозуміла, що потрібно було зупинитися. Потім вона почала кричати, саме кричати, щоб я дала паспорт, потім документи. Я у неї запитала: "Do you speak English? Чи розумієте ви українську?". Вона сказала "Ні". Далі я їй сказала, що мій техпаспорт втрачений, але є в додатку "Дія". Я зробила їм переклад документа угорською", - продовжила свою історію зірка.

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Як каже Раміна, "далі почався цирк".

"Підійшли троє чоловіків. Вона пояснила їм ситуацію і показала всі документи з Австрії. Ведуча запевняла, що перетинала кордон Румунії, Словаччини, Словенії та Італії машиною з використанням "Дії". Але ті сказали, що не можуть її пропустити, бо "такі правила в Угорщині"". Потім вони стали говорити, щоб я їхала (звучало, як Іди на...). Ця посмішка на їхніх обличчях, це так огидно. Я їм відповіла, що ми з ними сусіди, і якщо щось станеться в їхній країні, то я не буду вести себе, як вони. Мало того, що прем'єр-міністр Угорщини вставляє палиці в колеса, так ще й вони не співчувають. На моє прохання показати мені посвідчення вони сказали, що не розмовляють англійською, і з посмішкою слали мене нах.., показуючи жестом бай-бай", – поділилася Раміна, зазначивши, що її вкрай обурило таке ставлення.

Після цього ведуча поїхала до Румунії, де заселилася в готель. Очевидно, звідти Раміна і буде повертатися в Україну.

В'їзд в Угорщину для українців

З березня 2022 року на територію Угорщини дозволено в'їзд тільки тим громадянам третіх країн, в тому числі і України, у яких є при собі біометричні паспорти або старі паспорти з візою.

Раніше дозволяли перетинати кордон країни після пред'явлення будь-яких документів, що підтверджують особу, або ж дозволяли людям, які запросили у країни притулок.

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