Раміна принципово відмовилася говорити українською в побуті/ Instagram raminalalala

Телеведуча Раміна Есхакзай висловилася щодо мовного питання і заявила, що принципово не говоритиме у побуті українською мовою.

Відповідне відео вона опублікувала у своєму Instagram. Таке рішення ведуча пояснила тим, що не хоче, щоб українців ділили на україномовних і російськомовних. Телеведуча вважає, що мовне питання породжує ворожнечу всередині держави.

Раміна переконана у тому, що про патріотизм українця потрібно судити не за словами і мовою, а за вчинками. Також вона закликала, щоб шанувальники не нав’язували їй протилежну думку.

Телеведуча пояснила, що вона народилася в Києві, навчалася у школі та університеті українською мовою і прекрасно нею розмовляє. У школі її улюбленими предметами були українська мова, українська і зарубіжна література.

Вона наголосила, що українці повинні знати державну мову, але не можна силою зобов’язувати їх нею розмовляти.

Раміна закликала не ділити українців на тих, хто живе на Сході чи на Заході, і на тих, хто розмовляє українською чи російською.

"Так, я згодна з тим, що треба знати мову, треба вміти гарно писати українською. Але не можна ділити людей на хороших і поганих – тих, хто спілкується українською і не спілкується... Коли ви кажете: "Дайте мені каву, а не кофе", ви розумієте, що ви сієте агресію? Люди і так дуже тяжко переживають усе, що коїться навколо", – зазначила вона.

Також телеведуча додала, що мову не потрібно нав’язувати, потрібно просто спілкуватися з людьми і робити так, щоб вони самі захотіли перейти на українську повністю чи частково.

Нагадаємо, український актор та учасник "Дизель-шоу" Єгор Крутоголов після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну перейшов у спілкуванні на українську мову. За його словами, раніше він вважав себе ущемленим у мовному питанні, а тепер зрозумів, що мова – це зброя, і тому більше не хоче розмовляти мовою окупантів.

Раніше повідомлялося, що переважна більшість громадян на тлі війни Росії проти України вважають, що українська має бути єдиною державною мовою. Наразі тільки 7% респондентів підтримують надання російській мові статусу державної.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія сама робить все для того, щоби на території нашої держави відбулася дерусифікація. В Україні немає і ніколи не було мовної проблеми, але тепер російські окупанти її створюють, і тепер російська буде асоціюватися лише з вибухами і вбивствами, сказав він.

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