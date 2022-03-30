УкрРус
StarsМода та красаГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та серіалиШоуЛайфхакиСонникСвята
Читати російською
  1. Головна
  3. Stars

Раміна принципово відмовилася говорити українською в побуті

30 березня 2022, 20:11

Українська телеведуча пояснює це тим, що не хоче ділити українців на україномовних і російськомовних.

рамина
Раміна принципово відмовилася говорити українською в побуті/ Instagram raminalalala

Телеведуча Раміна Есхакзай висловилася щодо мовного питання і заявила, що принципово не говоритиме у побуті українською мовою.

Відповідне відео вона опублікувала у своєму Instagram. Таке рішення ведуча пояснила тим, що не хоче, щоб українців ділили на україномовних і російськомовних. Телеведуча вважає, що мовне питання породжує ворожнечу всередині держави.

Раміна переконана у тому, що про патріотизм українця потрібно судити не за словами і мовою, а за вчинками. Також вона закликала, щоб шанувальники не нав’язували їй протилежну думку.

Телеведуча пояснила, що вона народилася в Києві, навчалася у школі та університеті українською мовою і прекрасно нею розмовляє. У школі її улюбленими предметами були українська мова, українська і зарубіжна література.

Вона наголосила, що українці повинні знати державну мову, але не можна силою зобов’язувати їх нею розмовляти.

Раміна закликала не ділити українців на тих, хто живе на Сході чи на Заході, і на тих, хто розмовляє українською чи російською.

"Так, я згодна з тим, що треба знати мову, треба вміти гарно писати українською. Але не можна ділити людей на хороших і поганих – тих, хто спілкується українською і не спілкується... Коли ви кажете: "Дайте мені каву, а не кофе", ви розумієте, що ви сієте агресію? Люди і так дуже тяжко переживають усе, що коїться навколо", – зазначила вона.

Також телеведуча додала, що мову не потрібно нав’язувати, потрібно просто спілкуватися з людьми і робити так, щоб вони самі захотіли перейти на українську повністю чи частково.

Нагадаємо, український актор та учасник "Дизель-шоу" Єгор Крутоголов після широкомасштабного вторгнення Росії в Україну перейшов у спілкуванні на українську мову. За його словами, раніше він вважав себе ущемленим у мовному питанні, а тепер зрозумів, що мова – це зброя, і тому більше не хоче розмовляти мовою окупантів.

Раніше повідомлялося, що переважна більшість громадян на тлі війни Росії проти України вважають, що українська має бути єдиною державною мовою. Наразі тільки 7% респондентів підтримують надання російській мові статусу державної.

Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія сама робить все для того, щоби на території нашої держави відбулася дерусифікація. В Україні немає і ніколи не було мовної проблеми, але тепер російські окупанти її створюють, і тепер російська буде асоціюватися лише з вибухами і вбивствами, сказав він.

Читайте також:

viber
українська мова Рамина
Реклама
Популярне
19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових: його знайшли і покарали19-річний тіктокер глумився над пам'яттю загиблих українських військових: його знайшли і покарали Ядерного удару не буде, але є інший страшний ризик - астролог попередила українцівЯдерного удару не буде, але є інший страшний ризик - астролог попередила українців У РФ тисячі танків, які йдуть на Україну: Зеленський розніс Захід за слабкі дії проти МосквиУ РФ тисячі танків, які йдуть на Україну: Зеленський розніс Захід за слабкі дії проти Москви Коли закінчиться війна в Україні – три сценарії: оптимістичний, реалістичний і песимістичнийКоли закінчиться війна в Україні – три сценарії: оптимістичний, реалістичний і песимістичний "Путін не піде на компроміс": у США оцінили ймовірність завершення війни в Україні мирним шляхом"Путін не піде на компроміс": у США оцінили ймовірність завершення війни в Україні мирним шляхом

Останні новини

20:17

Що чекає на Путіна після війни в Україні

20:11

Раміна принципово відмовилася говорити українською в побуті

20:10

Прикмети на 1 квітня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

19:44

У Раді пояснили алгоритм компенсації втраченого житла

19:41

В ОП розповіли, як отримати грошову допомогу сім'ям з дітьми, постраждалими від війни з росією

Реклама
19:37

Взаємовигідний компроміс, або Чому зарано кричати про зраду у СтамбуліПогляд

19:36

Save Ukraine — #StopWar: як пройшов міжнародний благодійний телемарафон на підтримку України

19:31

"Остаточне вирішення" питання Криму і Донбасу: в МЗС поставили Лаврова на місцеВідео

19:28

Санкції, допомога та оборонна підтримка: Байден терміново зателефонував ЗеленськомуВідео

19:09

"Собаку розірвало на шматки": будинок української співачки знищили окупантиВідео

19:00

Бояться гніву диктатора: російська верхівка недоговорює Путіну про провали його армії – СШАВідео

18:58

Рашисти напоролися на шквальний вогонь зеніток: ЗСУ збили три літаки РФВідео

18:50

"Люди корм собачий їли, щоб вижити": біженці з Маріуполя розповіли про пекло, яке пережилиВідео

18:35

Не зламає навіть війна: названі знаки зодіаку з величезною силою духу

18:27

Зупинка постачань газу до ЄС, або Як Путін намагається переграти ЗахідПогляд

18:26

"Ефективний посередник": у Зеленського назвали роль Абрамовича в переговорах з РФВідео

18:06

Окупанти не відводять масово війська від Києва та Чернігова - Міноборони

18:00

"Померла від ран": у Маріуполі окупанти кілька днів ґвалтували жінку на очах у її синаВідео

17:49

Чому в Росії почалося виття і скиглення з приводу переговорів у СтамбуліПогляд

17:48

Каспаров розповів, як домогтися краху путінського режиму

Реклама
17:35

Тіла вбитих танками вкатували в асфальт: мер розповів моторошні подробиці звірств росіян в ІрпеніВідео

17:16

"Приїзд організуємо": Осадча наїхала на Тодоренка і запросила народжувати дитину в бомбосховищіВідео

17:06

Зустріч Зеленського і Путіна може відбутися найближчим часом - Подоляк

16:43

РФ може підтвердити пропозиції за 2-4 дні: Подоляк прокоментував переговори щодо мирного договоруВідео

16:39

Кремль закидають бомбами: колишній однокурсник Путіна розповів, що буде, якщо РФ застосує ядерну зброю

16:16

Страсний тиждень 2022: значення кожного дня, що можна їсти

16:16

Записки зі Стамбулу: чому Україна ризикує отримати новий Будапештський меморандумПогляд

16:05

"Російський орден йому важливіший": Кулеба дорікнув Сійярто за руйнування відносин України й УгорщиниВідео

16:04

Коли і чим може закінчитися війна в Україні – чат із волонтером і блогером Юрієм Касьяновим

16:01

"Нас битимуть з-під кожного куща": терорист Гіркін дав сумний прогноз для армії РФ в Україні

15:50

Соковиті відбивні з хрусткою скоринкою: всього один секретний інгредієнт зробить м'ясо чудовимВідео

15:39

Путін переховав свою коханку: Кабаєва зникла зі Швейцарії

15:21

"Без руки, без ноги": мережу захопив новий хіт про російських окупантівВідео

15:08

Як зупинити ПутінаПогляд

14:47

У Путіна заявили, що не обговорюватимуть з Україною статус КримуВідео

14:45

ЗМІ знайшли в Дубаї шикарну віллу Кадирова за багато мільйонів доларів

14:43

Прикмети на 31 березня: що не можна робити і як не потрапити в бідуВідео

14:20

Гороскоп для України на квітень 2022: сильних бомбардувань не буде, почнеться відновлення міст

14:13

ЗСУ розбили російську колону і захопили розхвалену вогнеметну систему "Солнцепек"Відео

13:42

Стамбул – це не Мінськ-3: Україна і Росія використовують перепочинок для підготовки до нової війниПогляд

Реклама
13:35

Повне виведення військ: Арахамія назвав умову підписання мирного договору з Росією

13:08

На Запоріжжі ЗСУ знищили 18 окупантів і "підсмажили" ворожу технікуВідео

13:04

"Маски зірвані": у Семенович "пригоріло" від відмови Барських співати для росіян

12:55

"Яка російська людина не вкраде що-небудь": дружина російського окупанта вмовляла його мародерити в УкраїніВідео

12:49

Російський полковник дав пряму вказівку "зрівняти з землею" ціле село на Сумщині

12:37

Зневоднення у дитини і дорослого: як розпізнати і що робити

12:31

"Його пристрелить власна охорона": Арестович розповів, чому Путін боїться розв’язувати ядерну війнуВідео

12:22

Над вами сміються і женуть звідусіль, і це лише початок жалюгідного кінця РФ: як Путін кинув росіянПогляд

12:20

Активна фаза бойових дій в Україні триватиме ще тиждень, може більше - Арестович

12:14

"До кінця літа": мер Львова спрогнозував, скільки триватиме війна з Росією

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти