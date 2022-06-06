Розгорається дипломатичний скандал: Данілов відповів на скандальну заяву про Зеленського

Олексій Данилов Петер Сійярто / president.gov.ua, УНІАН

Міністерство закордонних справ України не залишить без уваги критику глави угорської дипломатії Петера Сійярто в бік українського президента Володимира Зеленського.

Як заявив Секретар РНБО України Олексій Данілов, чиновник публічно підтримав висловлювання свого колеги спікера угорського парламенту Ласло Кевера.

"Це підтримав міністр закордонних справ Угорщини. Це трохи інша справа, тому що він офіційна посадова особа. І те, що він підтримав ганебні слова про нашого президента - це зовсім інша ситуація. Я думаю, що буде нота нашого МЗС", - сказав Данілов.

Що заявили в Угорщині президенту Зеленському

Раніше глави угорського парламенту Ласло Кевер висловив думку про "психічні проблеми" у президента України Володимира Зеленського через те, що він рішуче, іноді жорстко просить партнерів про підтримку.

Кевер заявив, що не пригадує зі своїх спостережень за міжнародною політикою, щоб колись лідер країни, яка потребує допомоги, так "піднімав голос проти когось", як це робить Володимир Зеленський, звертаючись не тільки до офіційного Будапешту, а й, наприклад, канцлера Німеччини.

"Зазвичай той, хто потребує допомоги, просить про це ввічливо - звичайно, наполегливо, але просить, а не вимагає або загрожує. Загрожують ворогам, а не тим, кого хочуть мати друзями. Тут якась особиста психічна проблема", - сказав Ласло Кевер.

Спікер сказав також, що очікує проблем для українських угорців після війни і "потрібно бути дуже обережними", щоб не дійшло до того, що угорській меншині доведеться зовсім покинути батьківщину.

Крім того, Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто в Facebook підтримав слова спікера угорського парламенту.

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