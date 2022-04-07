"Покарав тебе Бог, Андрій": Бідняков в жаху показав реакцію росіян на смерть мами в Маріуполі

Бідняків / Instagram

Телеведучий і актор Андрій Бідняков 6 квітня розповів про трагедію в родині. У Маріуполі, де окупанти влаштували справжню катастрофу, померла його мама.

Про свою особисту трагедію Бідняков повідомив у Instagram. Ведучому співчувала вся Україна, а фани з Росії – зловтішалися.

Як розповів сам Бідняков, фани з Росії жорстко відреагували на трагічну смерть його матері.

Одна з користувачів соцмережі вважає, що цю втрату він заслужив, тоді як інша переконана – війна в Україні і блокада Маріуполя тут ні при чому.

"Ну що, Андрійко, покарав тебе Бог "(смайлик з посмішкою); "Відповідь на перше питання ти виклав. Мама була в комі, тому не виходила на зв'язок, а сестра не хотіла тебе засмучувати. Яка хвороба була у мами? При чому тут Росія?",- пишуть Беднякову.

"Просто відкрив Instagram. Я хочу, щоб побудували величезну стіну. Щоб навіть не знати цих людей. Скільки треба мати мізків? Дайте відповідь мені", - емоційно написав Андрій Бідняков.

Зауважимо, що після цього "вкидання" росіян ведучий закрив коментарі під постом про смерть мами.

Раніше повідомлялося, що відомий вінницький легкоатлет Анатолій Зерук у 55 років загинув у боях за Олешки в Херсонській області. У 2019 році Зерук вступив до лав Збройних сил України. Був на посаді штаб-сержанта.

Також ми писали, що у Маріуполі загинув відомий литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравічюс.

Читайте також: