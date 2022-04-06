"Путін забрав у мене найрідніше": у ведучого Андрія Бєднякова в Маріуполі померла мати

У ведучого Андрія Беднякова в Маріуполі померла мати / instagram.com/biedniakov/

У телеведучого Андрія Беднякова померла мати. Вона жила в Маріуполі, який зараз беруть в облогу російські військові.

Трагічну новину на Бєдняков повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"Мами не стало... важко писати, Але я це зроблю за час війни я говорив з сестрою 2 рази. По хвилині. Коли вони, нарешті змогли, виїхати - мені подзвонили родичі. Я зрадів. Але потім подзвонила сестра і сказала, що мама в комі", - написав Бєдняков.

Телеведучий також передав слова сестри, яка доглядала за хворою матір'ю:

"Вона вже в комі давно. Я не стала тобі говорити, щоб не засмучувати. Як з'явилася можливість, ми поїхали. Я не хотіла ховати маму біля під'їзду ... як робили це інші".

Він зазначив, що з початку війни його мама слабшала з кожним вибухом, але могла б жити.

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instagram.com/biedniakov/

Раніше повідомлялося, що відомий Вінницький легкоатлет Анатолій Зерук у 55 років загинув у боях за Олешки в Херсонській області. У 2019 році Зерук вступив до лав Збройних сил України. Був на посаді штаб-сержанта.

Також ми писали, що у Маріуполі загинув відомий литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравічюс.

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