Російські окупанти вбили титулованого українського спортсмена

Анатолій Зерук / соцмережі

Відомий вінницький легкоатлет Анатолій Зерук у 55 років загинув у боях за Олешки в Херсонській області.

У 2019 році Зерук вступив до лав Збройних сил України. Був на посаді штаб-сержанта.

Зерук з 1993 року брав участь у чемпіонату України з легкої атлетики. З 1996 року почав виступати в марафонах. У 1998 встановив рекорд України з марафонського бігу, пробігши дистанцію за 2:11:5, пише Обозреватель.

Наступного року виграв марафон у нідерландському Енсхеді. У 2000-му став другим у словенській Любляні. У 2004-му завоював "золото" ельзаського марафону (Франція).

Напередодні повідомлялося, що окупанти вбили також українського легкоатлета Сергія Проневича. Тіло уродженця Тростянця було знайдено в селі Боромля Сумської області.

Як повідомляв Главред, 2 квітня в Маріуполі загинув відомий литовський режисер і документаліст Мантас Кведаравичюс. Він "був убитий з камерою в руках".

Мантасу Кведаравічюсу було 45 років. У 2016 році він зняв фільм "Маріуполіс", який розповідає про війну на сході України. Ця стрічка стала переможцем Берлінського кінофестивалю.

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