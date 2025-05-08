"На крилах янгола": Шерон Стоун поділилася важкою втратою

Коротко:
- У Шерон Стоун померла мама
- Дороті Марі Стоун було 92 роки
Американська акторка Шерон Стоун повідомила, що втратила матір. У соціальних мережах вона опублікувала архівне фото батьків, і зазначила, що ті тепер возз'єдналися на небесах.
"Такими були Вони; прекрасна пара з крилами янголів", - написала Стоун зворушливу епітафію. У коментарях шанувальники висловлюють зірці та її родині свої співчуття.
Дороті Марі Стоун (Лоусон) було 92 роки. Шерон була однією з чотирьох її дітей, народжених у шлюбі з Джозефом Вільямом Стоуном II (1930-2009) (помер від рецидиву раку, ускладненого хворобою Паркінсона - прим. редактора).
Причину смерті мами Шерон Стоун поки не розкриває. Відомо, що Дороті перенесла два інсульти - останній у 2021 році. У лютому 2025 року літня жінка сильно впала - Стоун показала її всю в синцях, але в доброму настрої.
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Хто така Шерон Стоун?
Шерон Стоун - американська акторка, модель. Володарка премій "Золотий глобус" (1996) та "Еммі" (2004). У 2003 році отримала іменну зірку на голлівудській Алеї слави. Найбільш відома за фільмами "Основний інстинкт", "На роздоріжжі", "Казино".
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