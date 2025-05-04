Теракт на концерті Леді Гаги: у поліції розкрили деталі складної операції

Правоохоронці Ріо-де-Жанейро запобігли серії вибухів.

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Леді Гага теракт у Ріо-де-Жанейро - як у Бразилії уникли трагедії / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/ladygaga

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Під час концерту Леді Гаги в Ріо готувався акт терору

Підозрювані таким чином шукали популярності

На пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро Леді Гага дала безкоштовний концерт. Подивитися на артистку зібралися просто неба понад 2 мільйони фанатів її творчості.

Однак ця подія могла обернутися трагедією. Радикально налаштоване угруповання через соціальні мережі вербувало підлітків для організації в натовпі терористичних актів із використанням саморобних вибухових пристроїв. У такий спосіб зловмисники, які використовували мову ненависті щодо дітей, молоді та ЛГБТ-спільноти, пропагували селфхарм і поширення жорстокого контенту, розраховували здобути популярність у Мережі, повідомляє ВВС.

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Поліція Ріо-де-Жанейро затримала підозрюваних у плануванні терактів. Операцію "Фальшивий монстр" розгорнули після наведення поліцейської розвідки штату Ріо-де-Жанейро - правоохоронці виявили в Інтернеті спільноти, які заохочували до насильства серед підлітків із використанням закодованої мови та екстремістської символіки.

Безпеку на концерті Леді Гаги в Ріо забезпечували понад 5 тис. поліцейських із металошукачами, дрони, які спостерігали за натовпом глядачів із повітря, і камери з розпізнаванням облич.

an estimated 2 million crowd singing abracadabra as lady gaga performs at copacabana beach in brazil. pic.twitter.com/ihqAlHesJo - pop culture gal (@allurequinn) May 4, 2025

Сама співачка поки не прокоментувала небезпеку, яка могла перетворити її концерт на трагедію. В Instagram вона опублікувала світлини із заходу та слова подяки шанувальникам: "Ніщо не могло підготувати мене до цього почуття, яке я мала під час вчорашнього концерту, - абсолютної гордості і радості, які я пережила, виконуючи пісні для народу Бразилії. Від вигляду натовпу під час моєї вступної пісні в мене перехопило подих. Ваше серце сяє так яскраво, ваша культура така жива й особлива, сподіваюся, ви знаєте, як я вдячна за те, що розділила з вами цей історичний момент. Я б хотіла поділитися цим почуттям з усім світом - знаю, що не можу, але можу сказати таке: якщо ви збилися зі шляху, ви зможете знайти дорогу назад, якщо віритимете в себе і наполегливо працюватимете. Ви можете знайти почуття власної гідності, знову і знову віддаючись своїй пристрасті і своєму ремеслу, підштовхуючи себе до нових висот - ви можете підняти себе, навіть якщо це займе деякий час. Дякую Ріо за те, що чекав мого повернення. Спасибі маленьким монстрам по всьому світу. Я люблю вас. Я ніколи не забуду цей момент. Лапки вгору, маленькі монстри. Дякую. З любов'ю, Мама-монстр".

Леді Гага звернулася до шанувальників / instagram.com/ladygaga

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Хто така Леді Гага? Леді Гага (справжнє ім'я - Стефані Джоанн Анджеліна Джерманотта) - американська співачка, авторка пісень, продюсерка, акторка. Володарка премій "Оскар" (2019) і "Золотий Глобус" (2016, 2019), а також одинадцяти статуеток "Греммі". Дискографія Леді Гаги налічує 7 студійних альбомів, 32 сингли та 19 відеокліпів.

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