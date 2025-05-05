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Усе серйозно: Том Круз закрутив роман із колишньою Бена Аффлека

Анна Підгорна
5 травня 2025, 02:15
82
Ана де Армас молодша за свого коханого на 25 років.
Том Круз, Ана де Армас
Том Круз особисте життя - у актора роман з Аною де Армас / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

  • З'явилося нове підтвердження роману між Аною де Армас і Томом Крузом
  • Інсайдер розповів, чим актор приваблює молоду зірку

Американський актор Том Круз і кубино-іспанська акторка Ана де Армас спровокували чутки про романтичні стосунки в лютому 2025 року. Тепер вони практично не залишили шанувальникам простору для сумнівів: артисти дійсно пара.

Видання Daily Mail опублікувало серію кадрів з Томом і Аною в Лондоні, які, як стверджується, були зняті наприкінці квітня - за кілька днів до Дня народження де Армас. Пару сфотографували на вертолітному майданчику - вони разом вийшли з транспорту і разом пішли в невідомому напрямку.

відео дня

У Мережі припускають, що, якщо актори стали менш ретельно приховувати свої стосунки, значить, є причини вважати, що 14 травня, коли на Каннському кінофестивалі буде представлено чергову частину "Місії нездійсненної" з Томом Крузом у головній ролі, пара здійснить свій перший спільний вихід у світ.

Інсайдери повідомляють, що Ана де Армас дуже задоволена романом із Томом Крузом: 37-річну зірку не лякає 25-річна різниця у віці, адже вона завжди віддавала перевагу чоловікам старшого віку, вони мають схожі погляди та цінності. "З Томом Ана почувається в безпеці, і це дуже важливо для неї. Він вдумливий і в нього багато охорони. Він ніколи не піддає її ризику і повністю піклується про неї, коли вона в його компанії. Армас не любить вечірки, як і Круз. У Ани слабкість до старших чоловіків, і Том відповідає її типажу", - додало джерело.

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Раніше Главред розповідав, що Бред Пітт освідчився Інес Де Рамон. 32-річна подруга актора чекала цього понад два роки - становище ускладнювало його тривале розлучення.

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Хто такий Том Круз?

Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Найкращий стрілець".

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