Усе серйозно: Том Круз закрутив роман із колишньою Бена Аффлека

Ана де Армас молодша за свого коханого на 25 років.

https://glavred.net/stars/vse-serezno-tom-kruz-zakrutil-roman-s-byvshey-bena-affleka-10661729.html Посилання скопійоване

Том Круз особисте життя - у актора роман з Аною де Армас / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

З'явилося нове підтвердження роману між Аною де Армас і Томом Крузом

Інсайдер розповів, чим актор приваблює молоду зірку

Американський актор Том Круз і кубино-іспанська акторка Ана де Армас спровокували чутки про романтичні стосунки в лютому 2025 року. Тепер вони практично не залишили шанувальникам простору для сумнівів: артисти дійсно пара.

Видання Daily Mail опублікувало серію кадрів з Томом і Аною в Лондоні, які, як стверджується, були зняті наприкінці квітня - за кілька днів до Дня народження де Армас. Пару сфотографували на вертолітному майданчику - вони разом вийшли з транспорту і разом пішли в невідомому напрямку.

відео дня

У Мережі припускають, що, якщо актори стали менш ретельно приховувати свої стосунки, значить, є причини вважати, що 14 травня, коли на Каннському кінофестивалі буде представлено чергову частину "Місії нездійсненної" з Томом Крузом у головній ролі, пара здійснить свій перший спільний вихід у світ.

Любовний роман Тома Круза та Анни де Армас ПІДТВЕРДЖЕН на нових інтимних фотографіях, оскільки інсайдери розповідають про його наступний великий крок... зі схвалення колишньої зіркової колишньої https://t.co/Aiy8F1os4q - Daily Mail US (@DailyMail) April 30, 2025

Інсайдери повідомляють, що Ана де Армас дуже задоволена романом із Томом Крузом: 37-річну зірку не лякає 25-річна різниця у віці, адже вона завжди віддавала перевагу чоловікам старшого віку, вони мають схожі погляди та цінності. "З Томом Ана почувається в безпеці, і це дуже важливо для неї. Він вдумливий і в нього багато охорони. Він ніколи не піддає її ризику і повністю піклується про неї, коли вона в його компанії. Армас не любить вечірки, як і Круз. У Ани слабкість до старших чоловіків, і Том відповідає її типажу", - додало джерело.

NEW

TC at the Heliport with Ana de Armas. #TomCruisepic.twitter.com/1qoKf6abJ5 - Tom Cruise News (@TCNews62) March 15, 2025

Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голлівуд - останні новини:

Раніше Главред розповідав, що Бред Пітт освідчився Інес Де Рамон. 32-річна подруга актора чекала цього понад два роки - становище ускладнювало його тривале розлучення.

Також стало відомо, що друг України, оскароносний актор, режисер і громадський діяч Шон Пенн привіз із фронту символічне татуювання після нещодавнього візиту в нашу країну.

Читайте також:

Хто такий Том Круз? Том Круз - американський актор, кінорежисер, сценарист і кінопродюсер. Триразовий володар премії "Золотий глобус" (1990, 1997, 2000), дворазовий володар премії "Сатурн" (2002, 2022) і чотириразовий номінант на премію "Оскар", повідомляє Вікіпедія. Найвідоміші кінороботи: "Магнолія", "Інтерв'ю з вампіром", "Із широко заплющеними очима", "Ванільне небо", серія фільмів "Місія нездійсненна" і дилогія "Найкращий стрілець".

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред