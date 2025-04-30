Гері Олдмен уперше зізнався, чому вже 30 років йому соромно перед Демі Мур

Стисло:
- Під час зйомок "Червоної літери", де він грав із Демі Мур, Гері Олдмен страждав від алкогольної залежності
- На знімальному майданчику йому довелося вибачатися перед партнеркою, після чого він почув слова, які досі викликають у нього сором
У дев'яностих британський актор Гері Олдмен, на той момент уже всесвітньо відомий, мав великі проблеми з алкоголем - 1991 року його заарештували за п'яне водіння, а 1994 року він навіть лягав до клініки, щоб вилікуватися від алкогольної залежності.
На жаль, тоді артистові це не допомогло: під час зйомок фільму "Червона літера" (1995), де він і Демі Мур грали головні ролі закоханих, Олдмен частіше був на майданчику п'яний, ніж тверезий. За свою поведінку тоді йому соромно досі, адже він не просто губив себе і зривав зйомки, а й став розчаруванням в очах своєї партнерки.
"Думаю, найгірше, що ви можете зробити, - це вселити розчарування. Під час зйомок я періодично напивався. Ближче до кінця зйомок я подумав: "Якщо я буду продовжувати в тому ж дусі..." Я був у дуже похмурому стані. Я занадто багато випивав в обідню перерву. Це так руйнувало. Я повернувся на знімальний майданчик, щоб зняти досить велику сцену, і впорався з нею. Ви навряд чи помітили б, але я був дуже п'яний. А наступного дня я сказав Демі: "Я так шкодую, ти, мабуть, ненавидиш мене". Мені було соромно, що я поводився так непрофесійно. А вона мені сказала: "Я не ненавиджу тебе. Усе гаразд. Я просто розчарована", - цитує актора видання Daily Mail. Ці слова Демі Мур Гері Олдмен досі згадує із соромом. До слова, пізніше актор все ж зумів зав'язати з алкоголем, і тверезий уже 27 років.
Любиш чутки і скандали зі світу зірок? Підпишись на телеграм-канал STARS UA.
Голлівуд - останні новини:
Раніше Главред розповідав, чому розлучилися Білл і Мелінда Гейтс після 27 років разом. Секрет розпаду їхнього шлюбу через чотири роки після розставання розповіла колишня дружина мільярдера.
Також зірка "Володаря перснів" Кейт Бланшетт розповіла про бажання піти з акторства. Тридцятирічна кар'єра в шоу-бізнесі так і не змінила деякі погляди артистки.
Читайте також:
- Дочекалася свого зоряного часу: Бред Пітт освідчився Інес Де Рамон
- Ще один Візлі: зірка "Гаррі Поттера" вдруге став батьком
- "Зазнала невдачі": як складається особисте життя Дженніфер Еністон зараз
Хто така Демі Мур?
Демі Мур - американська акторка, модель. Найуспішніші фільми за участю Мур - "Привид", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Якби стіни могли говорити". Колишня дружина акторів Брюса Вілліса (1987-2000) і Ештона Кутчера (2005-2013).
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред