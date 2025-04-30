Гері Олдмен уперше зізнався, чому вже 30 років йому соромно перед Демі Мур

Зірка фільмів "Леон", "Дракула" і "П'ятий елемент" розповів історію, яка незмінно викликає у нього задушливий сором.

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Гері Олдмен розповів, за що вибачався перед Демі Мур на зйомках "Червоної літери" / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Під час зйомок "Червоної літери", де він грав із Демі Мур, Гері Олдмен страждав від алкогольної залежності

На знімальному майданчику йому довелося вибачатися перед партнеркою, після чого він почув слова, які досі викликають у нього сором

У дев'яностих британський актор Гері Олдмен, на той момент уже всесвітньо відомий, мав великі проблеми з алкоголем - 1991 року його заарештували за п'яне водіння, а 1994 року він навіть лягав до клініки, щоб вилікуватися від алкогольної залежності.

На жаль, тоді артистові це не допомогло: під час зйомок фільму "Червона літера" (1995), де він і Демі Мур грали головні ролі закоханих, Олдмен частіше був на майданчику п'яний, ніж тверезий. За свою поведінку тоді йому соромно досі, адже він не просто губив себе і зривав зйомки, а й став розчаруванням в очах своєї партнерки.

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"Думаю, найгірше, що ви можете зробити, - це вселити розчарування. Під час зйомок я періодично напивався. Ближче до кінця зйомок я подумав: "Якщо я буду продовжувати в тому ж дусі..." Я був у дуже похмурому стані. Я занадто багато випивав в обідню перерву. Це так руйнувало. Я повернувся на знімальний майданчик, щоб зняти досить велику сцену, і впорався з нею. Ви навряд чи помітили б, але я був дуже п'яний. А наступного дня я сказав Демі: "Я так шкодую, ти, мабуть, ненавидиш мене". Мені було соромно, що я поводився так непрофесійно. А вона мені сказала: "Я не ненавиджу тебе. Усе гаразд. Я просто розчарована", - цитує актора видання Daily Mail. Ці слова Демі Мур Гері Олдмен досі згадує із соромом. До слова, пізніше актор все ж зумів зав'язати з алкоголем, і тверезий уже 27 років.

Гері Олдмен і Демі Мур на постері фільму "Червона літера" / imdb.com

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Хто така Демі Мур? Демі Мур - американська акторка, модель. Найуспішніші фільми за участю Мур - "Привид", "Стриптиз", "Солдат Джейн", "Якби стіни могли говорити". Колишня дружина акторів Брюса Вілліса (1987-2000) і Ештона Кутчера (2005-2013).

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