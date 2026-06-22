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Спадкоємці корони: принці Вільям і Гаррі похвалилися, як подорослішали їхні діти

Христина Трохимчук
22 червня 2026, 12:56
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Брати, які вже давно посварилися, незабаром можуть зустрітися.
Принц Вільям і принц Гаррі показали своїх дітей
Принц Вільям і принц Гаррі показали своїх дітей / колаж: Главред, фото: instagram.com, meghan, princeandprincessofwales

Ви дізнаєтеся:

  • Як британські принці відзначили День батька
  • Як виглядають діти Вільяма та Гаррі

Королівська родина Великої Британії долучилася до святкування Дня батька. Принци Вільям і Гаррі з'явилися на знімках зі своїми дітьми в Instagram принца та принцеси Уельських, а також на сторінці Меган Маркл.

Герцогиня Сассекська не пропустила нагоди привітати чоловіка зі святом і опублікувала ніжне фото з Арчі та Лілібет. Діти ніжно обійняли батька, ховаючи обличчя, а сам принц Гаррі дивився в камеру з щасливою посмішкою. Меган підкреслила, що їхнім дітям неймовірно пощастило з батьком.

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Принц Гаррі з дітьми
Принц Гаррі з дітьми / фото: instagram.com, meghan

"Їм так пощастило, що у них є ти. Нам усім пощастило. З Днем батька, єдиний і неповторний", — написала Маркл.

На відміну від брата, в акаунті принца та принцеси Уельських з’явилася підкреслено офіційна фотографія Вільяма. На знімку він був зображений не з усіма дітьми, а лише з принцесою Шарлоттою, єдиною дочкою пари, що підкреслює особливий зв’язок батька з нею. Фото, найімовірніше, було зроблено в день параду Trooping the Colour — офіційного дня народження короля Великої Британії. Принца Вільяма, який 21 червня святкував не лише День батька, а й власний день народження, привітала вся родина. Кейт і діти залишили свої ініціали під зворушливим зверненням до нього.

Принц Вільям із дочкою — принцесою Шарлоттою
Принц Вільям із донькою — принцесою Шарлоттою / фото: instagram.com, princeandprincessofwales

"З днем народження та Днем батька найкращого татуся у світі! Ми тебе дуже любимо", — написала родина принца Уельського.

Нагадаємо, що нещодавно у пресі з'явилася інформація про те, що принц Гаррі може вперше відвідати Велику Британію з дітьми після відмови від виконання королівських обов'язків. Це може стати першою особистою зустріччю спадкоємців британської монархії.

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Про особу: принц Вільям

Вільям Артур Філіп Луї Маунтбеттен-Віндзор, принц Уельський — старший син короля Великої Британії Чарльза III та його першої дружини — Діани, принцеси Уельської. Перший спадкоємець британського престолу (з 8 вересня 2022 року).

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