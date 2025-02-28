М'язистий Цимбалюк розбурхав шанувальниць: сміливі фото

Тарас Цимбалюк потішив шанувальниць свіжими фото.

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Тарас Цимбалюк показав своє тіло / Колаж Главред, фото Instagram/taras.tsymbaliuk

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Тарас Цимбалюк знявся у відвертій фотосесії

Що кажуть фанатки артиста

Ледве ми відійшли від нової фотосесії в спідній білизні від Девіда Бекхема, як нас вирішив "вбити наповал" український актор Тарас Цимбалюк.

На своїй сторінці в Instagram він виклав фото з нової фотосесії, де грає м'язами і позує в спідній білизні.

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Свої фото артист підписав лаконічним "добрий ранок". Однак коментатори не залишилися осторонь і почали нахвалювати та жартувати нові фото актора.

Тарас Цимбалюк похизувався своїм торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк похизувався своїм торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

"Чоловік питає, чому ця пісня грає в 20-й раз", "Я була впевнена, що на останньому фото - трусів не буде! Розчарували", "Дівчата, третю фотку всі наблизили?", "На сніданок має бути каша... але буде яєчня з сосискою", "Ох, а тиск то сильно підскочив", "Це справді добрий ранок", - пишуть коментатори.

Тарас Цимбалюк похизувався своїм торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

На фото м'язистий Цимбалюк позує в боксерах відомого бренду, у в'язаній кофті на голий торс, а також у високих носах і снікерсах.

Тарас Цимбалюк похизувався своїм торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк похизувався своїм торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк похизувався своїм торсом / Фото Instagram/taras.tsymbaliuk

Тарас Цимбалюк - останні новини за темою

Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Тарас Цимбалюк показав Світлану Готочкіну, яка тримає коробочку з обручкою. Фанати вже приготувалися вітати Цимбалюка з третіми заручинами, але поспішили. Весіллям із Готочкіною в актора поки що й не пахне, а ось зганьбитися перед обраницею актор примудрився.

А також український актор Тарас Цимбалюк відписався від своєї дівчини Світлани в соцмережах, а також вона публічно не привітала його з днем народження. А ось минулого року дівчина присвятила пост своєму коханому.

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