М'язистий Цимбалюк розбурхав шанувальниць: сміливі фото

Коротко:
- Тарас Цимбалюк знявся у відвертій фотосесії
- Що кажуть фанатки артиста
Ледве ми відійшли від нової фотосесії в спідній білизні від Девіда Бекхема, як нас вирішив "вбити наповал" український актор Тарас Цимбалюк.
На своїй сторінці в Instagram він виклав фото з нової фотосесії, де грає м'язами і позує в спідній білизні.
Свої фото артист підписав лаконічним "добрий ранок". Однак коментатори не залишилися осторонь і почали нахвалювати та жартувати нові фото актора.
"Чоловік питає, чому ця пісня грає в 20-й раз", "Я була впевнена, що на останньому фото - трусів не буде! Розчарували", "Дівчата, третю фотку всі наблизили?", "На сніданок має бути каша... але буде яєчня з сосискою", "Ох, а тиск то сильно підскочив", "Це справді добрий ранок", - пишуть коментатори.
На фото м'язистий Цимбалюк позує в боксерах відомого бренду, у в'язаній кофті на голий торс, а також у високих носах і снікерсах.
Тарас Цимбалюк - останні новини за темою
Зазначимо, як повідомляв Главред, раніше Тарас Цимбалюк показав Світлану Готочкіну, яка тримає коробочку з обручкою. Фанати вже приготувалися вітати Цимбалюка з третіми заручинами, але поспішили. Весіллям із Готочкіною в актора поки що й не пахне, а ось зганьбитися перед обраницею актор примудрився.
А також український актор Тарас Цимбалюк відписався від своєї дівчини Світлани в соцмережах, а також вона публічно не привітала його з днем народження. А ось минулого року дівчина присвятила пост своєму коханому.
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